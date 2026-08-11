El dólar blue marcó el mayor salto diario desde junio + Agregar ámbito en









La cotización paralela avanzó con fuerza este martes, mientras el tipo de cambio mayorista retrocedió tras acercarse nuevamente a los $1.500. De esta forma, la distancia entre ambos valores volvió a ampliarse hasta niveles que no se observaban desde fines de julio.

El blue rebotó mientras el dólar mayorista volvió a alejarse de los $1.500.

El dólar blue cerró este martes 11 de agosto a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, luego de registrar su segunda suba en las últimas 10 ruedas y el mayor avance diario desde fines de junio. En paralelo, el dólar oficial mayorista retrocedió $5 durante la jornada, después de haber rozado nuevamente la barrera de los $1.500. Como resultado de estos movimientos en sentido contrario, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a ubicarse en torno al 4%, un nivel similar al registrado hace dos semanas.

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Esta dinámica cambiaria se produjo mientras el BCRA continúa comprando divisas en el mercado con el objetivo de sostener el programa de acumulación de reservas iniciado este año, aunque a un ritmo considerablemente menor que durante los meses anteriores.

Por un lado, esta desaceleración podría responder a una menor oferta estacional de dólares. Sin embargo, fuentes del mercado también señalan que tanto la autoridad monetaria como el Tesoro estarían interviniendo mediante operaciones en futuros y bonos vinculados al dólar para contener la volatilidad cambiaria. En ese marco, los movimientos de las últimas semanas sugieren que la zona de los $1.500 se convirtió, al menos por el momento, en un techo simbólico para el dólar blue.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 11 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.490,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 11 de agosto El dólar CCL cerró a $1.622,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 11 de agosto El dólar MEP cerró a $1.523,84 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 11 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 11 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.579,02, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 11 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.443, según Binance.