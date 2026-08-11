Javier Milei sostiene a Federico Sturzenegger, pero el Congreso pone en pausa su agenda desreguladora

Tras el desguace que sufrió la ley del ministro desregulador en el Senado, la Cámara alta suspende la sesión prevista para este jueves, que tenía otro proyecto del "Coloso" como único tema. En paralelo, Diputados apura los dos proyectos que más le importan al Presidente: Inocencia Fiscal 2 y los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.

Mientras Javier Milei respalda a Federico Sturzenegger luego del traspié de la semana pasada en el Senado, la Cámara alta suspende la sesión que estaba prevista para este jueves con otro proyecto del ministro Desregulador como único tema . En paralelo, Diputados se las ingenia para dejar atrás el mal trago. El presidente de la Cámara, Martín Menem, apura los dos proyectos que más le importan al Presidente y busca darles media sanción en el recinto antes de fin de mes. Se trata de Inocencia Fiscal 2 y los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.

El gobierno de La Libertad Avanza se las ingenia para anotarse un triunfo legislativo luego de la derrota que sufrió en el Senado la semana pasada. Esto fue luego de que la jefa de bloque del oficialismo, Patricia Bullrich, se inclinara por quitar los capítulos que modificaban la ley de Tierras y la de Manejo del Fuego. De esta manera, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó convertido en una cáscara vacía.

Si bien las miradas libertarias se posaron sobre Sturzenegger, a quien por lo bajo cuestionaron por impulsar proyectos no consensuados y, para colmo, con formato “ómnibus” que tocan varias materia en paralelo, el “Coloso” fue respaldado por Milei.

De hecho, en la conferencia que el vocero Presidencial Adrián Ravier brindó este martes, aseguró que “el ministro Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este Gobierno. Es una figura clave” .

En este contexto de fuerte respaldo, la Cámara de Diputados puso un pie en el acelerador . Este miércoles, reanuda el debate por los dos proyectos económicos que tienen prioridad para el Presidente. Por un lado, el que busca (una vez más) que los argentinos saquen los dólares “del colchón”. Por otro, el que apunta a acotar las funciones del Banco Central y, de paso, blindar a su actual titular, Santiago Bausili.

Las expectativas del oficialismo en Diputados son que ambos proyectos sean dictaminados este miércoles en comisión. Para el caso de la Carta Orgánica del Banco Central, antes de pasar el dictamen a la firma, la comisión de Presupuesto que preside el libertario “Bertie” Benegas Lynch, los diputados escucharán las exposiciones de los siguientes economistas invitados: Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki.

De reunir las firmas este martes, la Cámara que conduce Menem sesionaría el miércoles 26, con el objetivo de aprobar y girar al Senado ambos textos.

Patean un proyecto de Sturzenegger

En paralelo a que Ravier expresara que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”, en la Cámara alta se terminaba de desactivar la sesión prevista para este jueves que tenía como único tema a tratar un proyecto que tiene como autor al “Coloso”. Se trata de la ley de Hojarasca que modifica o deroga cerca de 70 leyes. Y que va a tono con el discurso de correr al Estado, para que deje de ser “una máquina de impedir”, como dicen en las filas libertarias deberá esperar.

Originalmente, ese texto iba a ser votado en la Cámara alta el 8 de agosto. Pero, finalmente, esa sesión se “desactivó” luego de que la sesión anterior pasara a un cuarto intermedio para ese día, a fin de avanzar con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. La decisión fue tomada por Bullrich luego de que el dictamen que la exministra de Seguridad había acordado con los senadores aliados fuera rechazado por los equipos de Sturzenegger.

Luego del traspié por la ley de Tierras, el Senado no sesiona esta semana. Senado

Dada de baja la sesión, porque no había “clima”, como reconocieron en el oficialismo, la gran duda es si esta demora significa que, al menos por un tiempo, los proyectos de Sturzenegger quedarán frizados. De mínima, luego del revés de la semana pasada, los textos del ministro se someterán -como el resto de las iniciativas que llegan al Congreso- al radar de la Mesa Política que conduce Karina Milei. Que, dicho sea de paso, se reunió este martes.

Por lo pronto, este miércoles, se reanudará el debate en comisión de otra de sus iniciativas. Nada menos que la que deroga la ley de Sociedades a fin de impulsar un esquema más moderno que, entre otros ítems, impulsa la digitalización; flexibiliza el objeto social y promueve las "sociedades automatizadas".

De todas maneras, será un encuentro informativo en el que LLA no buscará firmar dictamen. Además, el encuentro estaba previsto antes de la derrota en el recinto.