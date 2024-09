El Gobierno advirtió que si el Presupuesto 2025 es rechazado, prorrogarán el de 2023

Asimismo, adelantó que tras el ingreso del proyecto, el Congreso entrará "en una ardua discusión de cada punto" y "eso dará un resultado que veremos cuál es". "Desde luego, el Presidente, si no está de acuerdo, lo podrá vetar", continuó.

El Gobierno sobre un eventual rechazo del Presupuesto 2025: "Si no se aprueba, deberemos seguir con el del año pasado"

Esta mañana, el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la consulta de Ámbito, deslizó qué podría ocurrir si se concreta un hipotético rechazo del Presupuesto 2025. "No me quiero adelantar, pero si no se aprueba deberemos seguir con el presupuesto del año pasado", advirtió.

Además aseguró que sería "lamentable" que no se apruebe la "Ley de leyes" dado que, según dijo, lo único que garantiza es que no se “dilapiden recursos". “Creo que sería la primera en la historia, tengo que buscar registros históricos. Pero entra en debate como decimos”, agregó.

Luego, el vocero del gobierno de Milei desestimó la ausencia de legisladores opositores durante la explicación del jefe de Estado en el Congreso. "Cada uno es libre de ir o no ir a una invitación que hace el Presidente. Quien no quiso ir habrá tenido sus motivos personales, políticos, ideológicos o no importa, de otra índole, y está muy bien porque nosotros apelamos a que cada uno se exprese en libertad", remarcó.

Y, por otro lado, habló sobre las proyecciones que plantea el Presupuesto. "Esperamos que los números se derrumben porque sabemos el rezago que tiene la política monetaria en impactar. Además, entendemos que los números se van a derrumbar a lo plasmado en el Presupuesto", remarcó.

Qué facultades tendrá el Gobierno si prorroga el Presupuesto 2023

De confirmarse el escenario hipotético planteado por Adorni, sería la segunda vez que el Gobierno de Milei opta por prorrogar la "Ley de leyes". En diciembre pasado, a semanas de haber asumido, el Presidente firmó el decreto para la prorroga por un año.

La extensión firmada el año pasado le permitió al jefe de Gabinete de aquel entonces, Nicolás Posse, “adecuar oportunamente” el presupuesto según el contexto.

Si se repite el mismo escenario, la Comisión Bicameral de DNU del Congreso puede optar por rechazar el DNU. En caso de que el Congreso no intervenga, el Poder Ejecutivo será quien determine, de manera discrecional, la utilización de los recursos.