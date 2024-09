Presupuesto 2025 genera más tensión con el PRO: quejas de CABA en previa de cumbre Jorge Macri-Caputo

La "Ley de leyes" promete abrir un nuevo foco de conflicto con el Gobierno porteño al no contemplar el aumento previsto por la Corte. El miércoles se reunirán Luis Caputo y Jorge Macri.

El Presupuesto 2025 que presentó anoche el presidente Javier Milei abrió un conflicto con el PRO al no contemplar los fondos por la coparticipación para la Ciudad previstos en el fallo de la Corte Suprema. El Gobierno porteño expresó malestar por el incumplimiento de la cautelar. El miércoles se reunirán Luis Caputo y Jorge Macri .

Pese a los reiterados reclamos del Ejecutivo porteño, el Gobierno nacional envío al Congreso la " Ley de leyes " que, en caso de ser aprobado, no incluirá la compensación del 2,95% que ordenó pagar el máximo tribunal a la Capital. El texto fija el pago del 1,4% de la coparticipación, en continuidad con el esquema aplicado hasta ahora.

Desde el Gobierno porteño cuestionaron la decisión de Nación de no hacer caso al fallo de la Corte, dado que continuará incumpliendo la cautelar del 2022 que estableció el nuevo porcentaje. Y criticaron que, pese a que el libertario prometió cambios, se sostenga la "discrecionalidad" con la que se administrará dicho gasto.

Es que, además de no contemplar el pago completo de la coparticipación como lo exige la cautelar, el 1,55% restante tendrá carácter de “discrecional”. Ese adicional será un monto fijo para todo el año de $1,44 billones , es decir, $120 mil millones por mes , que no se actualizarán por inflación o recaudación, por lo que se podría ver afectado por la caída de los ingresos en las cuentas públicas nacionales.

JAVIER MILEI JORGE MACRI.jpeg El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante su último encuentro en el que acordaron el traspaso de líneas de colectivo a la Ciudad. Presidencia

Anoche, en la presentación ante la Cámara de Diputados, Milei sembró dudas respecto a que, efectivamente, se cumpla con la totalidad de lo previsto en el proyecto, ya que si no se alcanza el equilibrio fiscal se verá afectada la partida para la coparticipación. “Si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional hasta que igualmente se alcance el déficit cero", afirmó.

El proyecto de Presupuesto 2025 que ya ingresó al Congreso promete encender la discusión entre Ciudad y Nación dado que tampoco incluirá el pago de la deuda, la cual, según se calcula, supera los más de u$s5.000 millones desde el año 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández recortó la coparticipación de 3,5% al 1,4%.

Mientras tanto, el próximo miércoles el ministro de Economía de la Nación y el jefe de Gobierno porteño volverán a reunirse a instancias de la Corte para intentar llegar a un acuerdo que permita zanjar las diferencias respeto a las formas de pago de la coparticipación.

El encuentro de esta semana entre Caputo y Macri no será el primero, ya que desde enero vienen sucediéndose encuentros para destrabar el conflicto. Durante la última reunión, el intendente señaló con optimismo que "lo que no se pudo resolver en gestiones anteriores lo podemos resolver ahora". El funcionario nacional no asistió a la cita, pero se espera que este presente este miércoles.