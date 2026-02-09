El Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar la reforma laboral y asegura que está abierto a cambios

Un ministro del Gabinete y dos legisladores del oficialismo dan por sentada la media sanción en el Senado. El miércoles jornada clave en el Congreso.

En el Gobierno están confiados y aseguran que la reforma laboral "sale" sin problemas . La aprobación de la iniciativa en el Senado no tendría mayores complicaciones, según el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se expresó confiado en que la iniciativa de Javier Milei tendrá luz verde.

Santilli aseguró este lunes en declaraciones periodísticos que el oficialismo “ va a tener los votos ” necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso y sostuvo que se trata de una ley que permitirá “generar trabajo”. Anticipó que el oficialismo tendrá el respaldo porque Patricia Bullrich hizo “un gran trabajo” en el Senado.

Para el ministro del Interior, la sanción de la ley de modernización del trabajo va a “dar un primer paso este miércoles” en la Cámara alta, aunque advirtió que en el oficialismo están abiertos a cambios en el proyecto original. ”El objetivo central de la ley no se ha modificado ", resaltó en diálogo con radio Rivadavia.

Por su parte el senador de La Libertad Avanza (LLA), Bartolomé Abdala , adelantó cómo será el debate que se realizará el próximo miércoles en el Congreso de una ley que el Gobierno considera determinante para el futuro.

“No tenemos ninguna duda de que va a salir y eso nos posibilita llamar a reunión el 11, justamente para tratar un tema que, a decir verdad, es una ley vetusta, una ley que ya tiene muchísimos años”, remarcó Abdala quien también habló este lunes con la prensa.

En ese sentido, el senador libertario agregó: “Sacamos el dictamen, teníamos ya los votos para sacarla tal cual, y fuimos prudentes en el sentido en que postergamos el tratamiento de diciembre para febrero para escucharlos a todos”, al mismo tiempo que reiteró la idea de posibles cambios: “Nuestro Gobierno escucha y está dispuesto a consensuar y acordar”, dijo en Infobae.

El oficialismo podría aceptar cambios en el proyecto original

Carolina Losada Senadora Nacional de Argentina “Son todos cambios pequeños y son todos cambios para mejorar la ley", adelantó Carolina Losada. Mariano Fuchila

Otra que se sumó a la ola de confianza para aprobar el proyecto de reforma laboral fue la senadora radical Carolina Losada: “Creo que sí sale la reforma laboral. La sesión es el miércoles a las once de la mañana y sí sale con modificaciones, eso seguramente”, estimó.

Losada precisó que las correcciones se harán durante la discusión parlamentaria y no previamente: “Las modificaciones se van a hacer en la misma sesión. No es que se va a hacer una reunión antes o va a volver a comisión, sino que en la misma sesión se van a decir cuáles son las modificaciones y a partir de eso se votará cada uno de los capítulos o por artículo en algún momento”.

Losada subrayó que las modificaciones sobre la ley serán “pequeñas y para mejorar” y evitó detallar el contenido para preservar la negociación: “Son todos cambios pequeños y son todos cambios para mejorar la ley. Lo que sí acordamos es no contar cada uno de los cambios, esperar a que las cosas terminen saliendo”. La senadora remarcó su participación en el Consejo de Mayo: “En mi caso, como miembro del Consejo de Mayo, fui parte de esta ley, más allá de que después la ley final la generó el Gobierno”.