Plazo fijo: así despertaron las tasas hoy, lunes 9 de febrero

Colocaciones a término muestran ajustes iniciales tras señales monetarias; entidades compiten por captar pesos.

Los plazos fijos vuelven a fijarse por debajo del 30%. Depositphotos

El arranque de la semana llegó con movimiento en las pizarras bancarias. Las colocaciones tradicionales de plazo fijo volvieron a quedar bajo la lupa de ahorristas que siguen de cerca cada cambio y comparan rendimientos casi como rutina diaria. El contexto macro empuja a mirar el detalle y a no quedarse con el primer número que aparece.

En un escenario donde las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la estrategia de cada entidad pesan, el plazo fijo sigue siendo un termómetro sensible. No promete sorpresas espectaculares, pero conserva un atractivo clave: previsibilidad del rendimiento y una operatoria simple que se resuelve en pocos clics desde el home banking.

inversiones plazo fijo Depositphotos Las tasas se mueven de forma dispar, con bancos grandes que suelen marcar tendencia y entidades más chicas que salen a tentar con algún punto extra.

Tasas del plazo fijo hoy, 9 de febrero 2026 Según la información oficial que publica el Banco Central, las entidades financieras actualizan sus tasas nominales anuales para plazos fijos en pesos, tanto para clientes como para no clientes. La operatoria online, habilitada desde hace años, permite comparar sin ir sucursal por sucursal, un cambio que le dio más poder de elección al ahorrista.

En la práctica, los bancos de mayor tamaño suelen ofrecer rendimientos similares entre sí, con variaciones acotadas. En cambio, algunos bancos digitales y regionales ajustan sus propuestas para captar depósitos, sobre todo en colocaciones a 30 días. Esa diferencia, que a veces parece chica, puede sumar varios miles de pesos al final del período.

plazo fijo inversiones Depositphotos Otro punto a tener en cuenta es el tipo de plazo fijo. El tradicional, con tasa pactada desde el inicio, convive con alternativas como el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación más un adicional. Este último requiere un horizonte más largo y tolerancia a la espera, algo que no todos están dispuestos a asumir cuando el contexto cambia rápido. Este lunes 9 de febrero, estos son los porcentajes de Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos del país: Banco de la Nación Argentina : 26%

: 26% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 25%

: 25% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

