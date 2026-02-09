La inflación de CABA se aceleró al 3,1% en enero, máximo de 10 meses

Dentro de las divisiones más importantes del Índice de Precios al Consumidor resaltaron las subas en alimentos, restaurantes y transporte.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 3,1% en enero. Se trató del mayor aumento de precios desde marzo de 2025.

Así lo informó el Instituto de Estadística y Censos de CABA este lunes. Las subas más destacadas se vieron en Recreación y cultura (+7,4%), Restaurantes y hoteles (+5,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (+4%) y Transporte (+3,7%).

Asimismo, la división de Vivienda y servicios públicos , la más importante dentro del Índice de Precios al Consumidor del distrito, presentó un alza mensual de 2,4%. En el otro extremo, resaltó una variación negativa en la división de Prendas de vestir y calzado (-1%).

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en el comienzo del año los servicios aumentaron muy por encima de los bienes (3,5% vs. 2,3%). Esta es una tendencia marcada desde que asumió el gobierno nacional de Javier Milei, aunque en los últimos seis meses la brecha se venía acotando.

En paralelo, vale subrayar que durante el mes en cuestión el factor estacional tuvo una incidencia relevante en el IPC general, asociado principalmente a las vacaciones de verano y a los ajustes en verduras.

Polémica por el retraso en el debut del nuevo IPC del INDEC

El dato de la Ciudad se da en medio de las presiones del Gobierno nacional para retrasar el debut del nuevo IPC nacional del INDEC. El organismo había anunciado ya hace tiempo que la primera medición de 2026 iba a realizarse con las canastas de 2017/2018, que cuentan con un mayor peso de los servicios en relación a las canastas vigentes de 2004/2005.

Sin embargo, en las últimas semanas desde el Poder Ejecutivo salieron a decir que el índice debía comenzar a difundirse una vez consolidado el proceso de desinflación. En ese marco, el titular del INDEC, Marco Lavagna, presentó su renuncia.

Su lugar pasó a ocuparlo Pedro Ignacio Lines, un economista que hasta el momento se desempeñaba como director técnico del instituto. Dentro del mismo se especializó en cuentas nacionales y fue responsable de supervisar los procesos vinculados a censos y encuestas oficiales.

Pese a que el Gobierno aseguran la "continuidad institucional de las operaciones estadísticas vigentes y del calendario anual de difusión anticipada”, la credibilidad del dato de inflación ya se puso en tela de juicio por parte del mercado y de los economistas.