AOMA rechaza la reforma laboral y pide revisar la ley de Glaciares con controles técnicos y garantías

El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, advirtió que la reforma laboral implica “una pérdida evidente de derechos” para los mineros y reclamó controles profesionales en materia ambiental por los glaciares.

“La ley como estaba tenía muchos flancos que hacían que el inversor mirara con cierto temor", dijo Héctor Laplace sobre la ley de Glaciares.

El sindicato de obreros mineros volvió a marcar límites claros frente a la agenda de reformas que impulsa el Gobierno nacional. En una extensa conversación con el periodista Daniel Bosque, del Club Minero, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace , cuestionó con dureza la llamada reforma laboral , pidió revisar la ley de Glaciares pero con controles técnicos independientes y ratificó su continuidad al frente del gremio en las próximas elecciones.

“ Está muy mal llamada modernización. Esto de modernización no tiene nada, al contrario, lo que se pierden son beneficios de los trabajadores ”, afirmó Laplace al ser consultado sobre los cambios propuestos en materia laboral. Y fue más allá: “ Sencillamente es un atraso a la relación laboral que estamos teniendo hasta el día de hoy en la Argentina ”.

El titular de AOMA negó que la postura del sindicato tenga un trasfondo político y sostuvo que la oposición se basa en una lectura concreta de los efectos que la reforma tendría sobre el empleo minero. “ No hay nada político ni nada que se le parezca. Es una defensa lisa y llana de los derechos adquiridos ”, remarcó.

Laplace enumeró varios puntos de la iniciativa oficial que, a su criterio, impactan de manera negativa en el sector. “ El banco de horas, por ejemplo, implica que no se pagarían más las horas extraordinarias al 50% o al 100%. Eso abiertamente es un perjuicio para el trabajador ”, explicó.

También cuestionó la posible eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. “ Mientras no se discute un nuevo convenio, perder los beneficios es una pérdida evidente para los trabajadores ”, advirtió. En la misma línea, criticó el reemplazo de las indemnizaciones tradicionales por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): “ Pagarlas en cuotas es un perjuicio claro ”.

Otros puntos señalados fueron las vacaciones fraccionadas y el pago en especies. “Pagar en especies es un atraso”, sostuvo Laplace, quien aclaró que, pese a las diferencias, AOMA mantiene un buen vínculo con las cámaras empresarias. “Siempre hemos tenido buena relación con las cámaras. Ahora, eso no implica que en lo legal podamos estar de acuerdo con esta pretendida modernización”, subrayó.

Minería metalífera y no metalífera: realidades distintas

Durante la charla con Club Minero, Laplace diferenció el escenario de la minería metalífera del de la no metalífera. “No es lo mismo hablar de minería metalífera que de la no metalífera”, indicó, y explicó que actualmente el diálogo está centrado en convenios colectivos y pautas salariales, no en modificaciones estructurales.

En cuanto a la actividad, fue categórico: “Hoy no hay obra pública. Es una decisión del Gobierno y tampoco hay obra privada”. Con una sola excepción: “La cal en San Juan está funcionando muy bien, pero el resto de los minerales industriales está muy mal”.

Según datos aportados por el propio dirigente, AOMA representa hoy a unos 28.000 trabajadores en todo el país, de los cuales entre 7.000 y 10.000 pertenecen a la minería metalífera.

Ley de Glaciares: revisar, pero con controles

Otro de los ejes centrales de la conversación fue la Ley de Glaciares. Laplace consideró que la normativa vigente generó incertidumbre entre los inversores, aunque advirtió sobre los riesgos de una flexibilización sin controles. “La ley como estaba tenía muchos flancos que hacían que el inversor mirara con cierto temor a la Argentina. Eso hay que modificarlo”, afirmó.

Sin embargo, puso un límite claro: “Con la benevolencia con la que se están manejando algunos gobernadores, necesitamos obligatoriamente entes de control. No puede quedar al libre albedrío de los gobernadores dónde se puede trabajar y dónde no”.

En ese sentido, reclamó garantías para el gremio y para la sociedad en su conjunto. “Eso no nos va a dar seguridad ni al gremio ni a los argentinos”, dijo, y recordó que la propia ley prevé instancias técnicas: “Cuando hay ambiente periglaciar o de escombros, debe haber profesionales que determinen. Eso es clave”.

Juventud, sindicatos y un nuevo escenario laboral

Laplace también reflexionó sobre el vínculo entre los sindicatos y las nuevas generaciones. “Hay un gran interrogante planteado entre la juventud y la dirigencia sindical”, reconoció. Para el dirigente, el desafío es interpretar los cambios culturales y económicos: “Las demandas hoy son absolutamente distintas a las de hace 30 años”.

Como ejemplo, graficó: “Antes uno soñaba con ir a Mar del Plata; hoy la juventud piensa en viajar al exterior”. Aun así, advirtió que el giro ideológico no favorece al mundo del trabajo: “La derecha al mundo del trabajo no lo beneficia en absoluto”.

Importaciones chinas y relaciones laborales

Consultado sobre el rol de las empresas chinas en la minería, Laplace evitó personalizar los conflictos. “El mundo inversor es casi todo lo mismo. Hay modalidades diversas y criterios diversos”, sostuvo. Y aclaró: “Tenemos dolores de cabeza con los chinos, pero también con los americanos”.

Según explicó, el objetivo del gremio es sostener estándares laborales acordes al país. “Intentamos llevar las relaciones laborales al mundo del trabajo que merecen y tienen los argentinos”, afirmó.

Elecciones en AOMA: Laplace va por un nuevo mandato

En el tramo final de la entrevista, Laplace confirmó su continuidad al frente del sindicato. Las elecciones nacionales de AOMA se realizarán los días 25, 26 y 27 de marzo, y la lista blanca de la Agrupación “17 de Octubre” fue la única presentada.

“Vamos a ir de nuevo, con la conducción que me viene acompañando desde hace años”, señaló. Laplace lidera AOMA desde diciembre de 2004 y destacó la incorporación de jóvenes a la lista: “Creímos necesario y conveniente sumar nuevas generaciones”.

Sobre las críticas a la administración de los fondos sindicales, fue tajante: “Podemos mostrar con absoluta tranquilidad dónde están los aportes de los trabajadores. Ellos saben dónde están invertidos”, concluyó.