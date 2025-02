El Gobierno confirmó que la Argentina se retira de la OMS

En detalle, el vocero presidencial afirmó que "esta medida no representa perdida de fondos para el país ni afecta a la calidad de los servicios" que se ofrecen en materia de salud. "Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de recursos", detalló. Según pudo averiguar Ámbito , la participación del país en la organización cuesta u$s10.000.000 anuales.

El comunicado oficial del Gobierno aseguró que "hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia" y acusaron que la organización "lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países".

De esta manera, el Gobierno sigue la línea marcada por Donald Trump quién, tras su llegada a la presidencia, tomo la determinación de retirar a Estados Unidos del organismo internacional dedicado a la salud. Posterior a esto, desde la OMS anunciaron una serie de recortes ya que el país norteamericano es un donante clave: entre 2022 y 2023 entregó unos u$s1.300 millones de dólares a la agencia.

Argentina sigue los pasos de Donald Trump y avanza en la retirada de organismos internacionales

Por expresa directiva del presidente Javier Milei, el encargado de abordar el tema es el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. El canciller y sus colaboradores están analizando las implicancias legales del previsto retiro del país de distintos organismos.

Plazas cuarentena La cuarentena, una de las grandes acusaciones del gobierno de Milei contra la OMS. Télam

El gobierno de La Libertad Avanza considera que “la Argentina forma parte de numerosas organizaciones que demandan gastos por millones de dólares sin ningún beneficio para el país”. Peor aún, interpretan que en estos centros “se despliegan propuestas izquierdistas” que van en contra de la nueva política exterior que lleva adelante la actual administración.

Trump emitió este martes una orden ejecutiva, retirando a la primera potencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como así también de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).