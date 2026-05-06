El dramático testimonio de los pasajeros atrapados en el crucero MV Hondius: "Hay mucha incertidumbre" + Seguir en









Bajo “estrictas medidas de precaución”, un total de 149 personas entre viajeros y tripulantes continúan sin poder desembarcar.

El crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó la detección de un brote de hantavirus en un crucero de bandera holandesa, que navegaba por el Atlántico. Según el organismo, se ratificaron dos contagios y se investigan cinco casos sospechosos a bordo de la embarcación, la cual permanece en aislamiento frente a las costas de Cabo Verde.

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La emergencia sanitaria se originó en el MV Hondius, un buque que inició su travesía en Ushuaia, Argentina. Aunque su llegada a Cabo Verde estaba programada para el martes, el gobierno local impidió que los viajeros bajaran a tierra tras confirmarse el fallecimiento de tres personas a bordo, priorizando así la seguridad sanitaria.

De acuerdo con Oceanwide Expeditions, el buque alberga a 149 personas entre pasajeros y personal, quienes siguen varados bajo “estrictas medidas de precaución” mientras aguardan autorización para bajar a tierra.

Las diferentes declaraciones de los pasajeros en el crucero MV Hondius A pesar de que el clima entre los ocupantes es positivo, de acuerdo con lo contado por un viajero a la BBC, la ansiedad comenzó a ganar terreno. “Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil. Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”, expresó el vlogger Jake Rosmarin a través de sus redes sociales desde el navío.

Sin embargo, no todos los relatos coinciden. Kasem Hato, otro de los viajeros, afirmó que "toda la situación se ha exagerado". Según explicó, la percepción de crisis creció "en parte a que una persona entró en pánico en el barco, cuyo vídeo ha estado circulando en los medios de comunicación".

Para Hato, la atmósfera real es de tranquilidad: "Si bien su reacción es válida, no representa la situación a bordo. Todos los demás mantuvieron la calma, la situación está bajo control y solo deseamos una pronta recuperación a quienes están enfermos". En paralelo, otro pasajero comentó que el personal del crucero había pedido a los pasajeros que mantuvieran la distancia social, usaran mascarillas en el interior y se desinfectaran las manos con frecuencia.

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