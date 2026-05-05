La OMS anunció que España recibirá al crucero con hantavirus pero en Madrid lo desmintieron

Desde la cartera sanitaria del país sostuvieron que “en función de los datos epidemiológicos" se decidirá "qué escala de decisión es más pertinente”. Además, una autoridad expresó que "podrán haber otros recursos en territorio peninsular" en vez de llegar a territorio español.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este martes que España aceptó recibir en Canarias al crucero neerlandés que permanece varado frente a Cabo Verde, en África, con un posible brote de hantavirus. El Ministerio de Salud español, en tanto, lo desmintió al sostener que "no tomará ninguna decisión" de momento mientras el buque ya causó tres muertes.

El gobierno español recibiría al buque infectado, sostuvo la agencia AFP. No obstante, la cartera sanitaria del país lo negó al sostener en X que “en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente”.

Además, el Ministerio destacó que “hasta entonces, no se adoptará ninguna decisión”. Por su parte, en una entrevista en La Radio Canaria, el vicepresidente del Gobierno regional canario , Manuel Domínguez, dijo que sería “mejor” que el barco no parara en las islas y fuera a territorio español peninsular.

El Ministerio de Sanidad está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del buque en el que se han detectado casos de infección por hantavirus.

“Si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrán haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así, pues (que sea) con todas las garantías habidas y por haber”, explicó Domínguez, que avanzó que la decisión podría tomarse este martes.

Cabo Verde bloqueó el arribo del crucero que partió de Ushuaia por posible brote de hantavirus: ya hay tres muertos

Cabo Verde prohibió el desembarco de pasajeros del crucero crucero que partió de Ushuaia, Tierra del Fuego, ante la sospecha de un brote de hantavirus a bordo, en una medida preventiva para evitar riesgos sanitarios en la población local tras registrarse tres muertes y cinco casos bajo investigación durante el viaje.

Las autoridades sanitarias del país africano decidieron no autorizar el atraque del buque en el puerto de Praia, la capital, como medida para “proteger a la población caboverdiana”. La decisión fue confirmada por la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública, Maria da Luz Lima, quien explicó que “en coordinación con otras autoridades, no se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia”.

El crucero involucrado es el MV Hondius, que había partido desde Ushuaia el 20 de marzo con destino al archipiélago de Cabo Verde. Durante el viaje, se detectó un posible brote de hantavirus que generó alarma internacional.