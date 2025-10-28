El Gobierno convocó a gobernadores para poner en marcha el debate por reformas

Se espera que haya entre 15 y 17 mandatarios provinciales para empezar a tratar las iniciativas del Poder Ejecutivo para la segunda parte de su gestión.

Luego de mostrarse abierto al diálogo durante su discurso poselectoral , el presidente Javier Milei ya convocó para este jueves a un grupo de gobernadores para comenzar a discutir las reformas que busca impulsar el Poder Ejecutivo en el Congreso.

Se espera que del encuentro, que se llevará a cabo en la Casa Rosada, a las 17, formen parte entre 15 y 17 mandatarios provinciales, según pudo confirmar Ámbito. Entre los invitados están Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis). Alfredo Cornejo (Mendoza) fue convocado pero no podrá asistir porque ya tenía un viaje programado.

También se sumarán a la reunión miembros del Gobierno como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos ; y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.

En concreto, el objetivo de la reunión es empezar a tratar las reformas laboral y tributaria, el foco central del Gobierno para comenzar esta segunda parte de su gestión , tras la contundente victoria electoral en los comicios legislativos de este domingo.

Durante su discurso luego de confirmar los resultados de la elección, Milei habló con un tono moderado y se mostró dispuesto a negociar con los gobernadores. "Por fuera de los inadaptados de siempre, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos", dijo. Además, celebró las victorias de oficialismos provinciales y destacó que son " actores racionales, pro capitalistas y a los que 1+1 les da 2 ".

"Por eso queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. Ahora sí, podremos convertir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", remarcó.

Javier Milei detalló cómo será la reforma laboral

Respecto a los proyectos para esta nueva etapa, el mandatario detalló que su objetivo es transformar el sistema impositivo y de trabajo para estimular la inversión y reducir la informalidad.

Milei anticipó las medidas durante una entrevista en A24: “Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas no tenga sentido la evasión".

"O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, explicó el Presidente el día posterior a la victoria en los comicios legislativos.

Acto seguido, lanzó una advertencia dirigida a los gremios: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”. Según Milei, el nuevo esquema económico se apoya en el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la flexibilización de las condiciones laborales.