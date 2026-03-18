En Casa Rosada evalúan la salida de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete podría dar un paso al costado luego del rechazo que suscitó el viaje con su mujer a Nueva York, en una comitiva oficial, como así también el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado.

Las más altas autoridades del Gobierno nacional están debatiendo sobre la conveniencia, o no, de que Manuel Adorni continúe como jefe de Gabinete, según pudo saber Ámbito de fuentes de la Casa Rosada.

El funcionario estaría evaluando la posibilidad de dar un paso al costado, preocupado por el rechazo que provocaron en la sociedad el viaje con su mujer a Nueva York, en una comitiva oficial, como así también por el alboroto que provocó el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado.

También se dice que Adorni podría enfrentar nuevas investigaciones. Hay quienes sostienen que la consultora de su mujer, Bettina Angeletti, tiene contratos con empresas que tienen relaciones comerciales con el Estado. Se trata de la firma +BE especializada en coaching ejecutivo, desarrollo de talento y liderazgo. Fue fundada en julio de 2024. En este sentido, la diputada Marcela Pagano hizo una denuncia judicial. Además, temen que puedan aparecer más revelaciones relacionadas a propiedades en Exaltación de la Cruz y San Isidro.

En el entorno presidencial llamó la atención “lo mal que cayó en la sociedad el tema Adorni”. Analistas políticos explican que el nivel de tolerancia de la gente tiende a decaer cuando empeora la situación económica.

Precisamente este miércoles se conoció que, en el cuarto trimestre de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el desempleo llegó a 7,5% de la población económicamente activa. Este porcentaje representa un incremento de 1,1 puntos respecto al mismo período del año anterior. Así, la desocupación alcanza a 1,64 millones de personas.

Adorni quedó en el centro de la tormenta luego de que se conociera el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el vuelo presidencial a EEUU.

Otros indicadores también muestran las dificultades económicas de la población. Por caso, datos privados sobre la morosidad en los créditos elevan a un récord de más de 10% para los préstamos bancarios, una proporción que llega hasta 50% para el caso de la venta de electrodomésticos.

También se señala que las sospechas en torno del accionar de Adorni afectan a un pilar sobre el que se construyó la administración de La Libertad Avanza, el combate a la corrupción y a “las castas”. Y el jefe de Gabinete fue el principal vocero de esta “batalla cultural”, según la definición del propio Gobierno.

Difícil encontrar un reemplazante

En el entorno presidencial se argumenta que, de resolverse la salida de Adorni, no será sencillo encontrar un reemplazante.

Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, fue uno de los nombres que circuló en los pasillos del poder. Se trata de un hombre de suma confianza de Karina Milei. Sin embargo, en la conducción libertaria existen dudas sobre la conveniencia de que deje la conducción de la Cámara baja, además de ser “resistido” por algunos miembros del Gabinete nacional.

Por otra parte, si bien el presidente Javier Milei tiene una buena relación con el diputado libertario, en la Casa Rosada se comenta que es más distante el vínculo con su primo, Eduardo “Lule” Menem (mano derecha de Karina). De ahí que hay quienes se preguntan si el primer mandatario estará dispuesto a darle tanto poder a los Menem.

Otra posibilidad es Diego Santilli. El actual ministro tiene a su favor un fluido diálogo tanto con los legisladores como con los gobernadores. Dicen que cuenta con el apoyo de Karina y que tiene una buena relación con los otros miembros del Gabinete.

En tren de barajar candidatos, se habla asimismo del canciller Pablo Quirno, un funcionario que también es apreciado por la hermana del Presidente. Sin embargo, existen dudas sobre este posible enroque dada la importancia de las relaciones internacionales – y más en este convulsionado momento que vive el mundo-.

Según trascendió, en el fin de semana se podría resolver la situación de Adorni, siempre y cuando se encuentre un reemplazo.