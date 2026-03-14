Manuel Adorni se refirió a la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial: "No creo que me vuelva a acompañar"

El jefe de Gabinete volvió a hacerse eco del viaje a Nueva York, que lo tiene en el centro del debate público. A pesar de mostrarse arrepentido, el funcionario remarcó que el traslado "no tuvo costo para el Estado" y aseguró vivir "el momento más difícil de una vida política que nunca imaginé".

Archivo. Manuel Adorni, en el centro de las críticas por el viaje de Bettina Angeletti a Nueva York.

Manuel Adorni habló de la polémica que lo tiene como protagonista, luego de que Bettina Angeletti - su esposa - lo acompañará a la "Argentina Week" en Nueva York, a bordo del avión presidencial. Sobre el hecho, insistió en que su pareja "fue una invitada de Presidencia de la Nación y no implicó ningún costo para el Estado" y sentenció: "No creo que me vuelva a acompañar".

En referencia a las críticas recibidas durante los últimos días, el jefe de Gabinete aseguró que el hecho sirvió de excusa para que "una manga de seres llenos de maldad y dañinos y con miles de intereses" los "ataquen". En ese sentido, en diálogo con la revista Forbes, denunció que los videos de Punta del Este fueron una "operación": "Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni legal, ni antiético, ni malo".

Al ser consultado si Angeletti volvería a subirse al avión, quién también cumple el rol de vocero presidencial respondió: "Si uno puede volver atrás, evidentemente no".

"Para evitar que jueguen con nosotros, debemos cuidar que no puedan ensuciar. No, no creo que me vuelva a acompañar, nosotros nunca buscamos esto. Somos humanos comunes y corrientes que queremos tener vidas sencillas como las que teníamos antes de todo esto", ahondó en su justificación.

Sobre los vídeos en los que se lo ve abordando un avión privado con destino a Punta del Este, Uruguay, Adorni dio su versión de los hechos: "Un amigo de toda la vida, de muchísimos años, tenía el viaje en un vuelo hacia Punta del Este, me invitó a subir. Convenimos en que la parte mía me la tenía que pagar yo. Pagué un proporcional del vuelo en el avión y me fui cuatro días a Punta del Este, eso fue todo".

Por otro lado, el funcionario también se hizo eco de las críticas que apuntaron contra su primer justificación, cuando hablo de viajar a "deslomarse". En este sentido - a diferencia de con el resto de acusaciones - tomó la responsabilidad en los hechos y afirmó: "Estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada".

"Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. (...) Cuando dije la palabra "deslomado" generó una sensación de rechazo que está perfecto, porque realmente estuvo mal la palabra", detalló.

Por último, Adorni agradeció al Gobierno - de Santiago Caputo a Karina Milei - por el respaldo otorgado en medio del debate público. "Estamos todos muy unidos", sentenció.

Manuel Adorni y la "Argentina Week"

Como parte de la misma entrevista con Forbes, el jefe de Gabinete hizo un repaso del evento "Argentina Week" y se mostró optimista con los resultados del evento: "Hablé con Toto Caputo y en un momento dado me dice: 'no puedo creer en el entusiasmo con el que me topé en reuniones y en reuniones bilaterales entre empresarios'".

"Si querés el dato duro, se anunciaron inversiones por u$s16.150.000.000 de dólares solo en el marco de la Argentina Week. Satisfechos y con las expectativas cumplidas con creces", aseguró.

denuncia penal adorni pagano Adorni fue denunciado penalmente por la diputada Marcela Pagano, a raíz del episodio del avión.

Sobre el evento, concluyó: "Lo voy a recordar dentro de poco en la segunda Argentina Week. Vamos a hacer todos los intentos para que esté dentro del 2026. Es muy probable que en 2026 tengamos un segundo episodio."

Por último, el funcionario fue consultado por la batalla que mantiene el presidente Javier Milei contra un sector del empresariado argentino: "Varias veces me han preguntado por qué el presidente cuestiona a Madanes, pero explicándole a un montón de empresarios, un montón de futuros inversores, que ese esquema de corrupción en la Argentina no existe más que levantar el teléfono para arreglar una licitación al precio que vos te cante. No pasa más en la Argentina".