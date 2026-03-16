Caso Adorni: acusaciones cruzadas por las filtraciones

Malestar de Karina por haberse enterado a último momento. Apuntan a Santiago Caputo y la hermana del Presidente busca quitarle poder en organismos clave. Bullrich, la ganadora.

Karina, el sostén de Adorni, pero también enojada con el jefe de Gabinete.

Lejos quedó la satisfacción del presidente Javier Milei y su comitiva por el resultado del evento Argentina Week que tuvo lugar en Nueva York .

Seguramente nadie imaginó que subir a la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni al avión presidencial generaría una crisis interna. Según comentan en los pasillos de la Casa Rosada, Karina Milei estaría muy molesta por todo este escándalo.

La definición de las comitivas que acompañan al Presidente está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Presidencia, a cargo de Karina, el área encargada de informar a Ceremonial los nombres de cada viaje. Luego el armado del tour pasa por diferentes áreas administrativas.

En la Casa Rosada comentan que la inclusión de Bettina Angeletti en el avión presidencial habría sido definida por el jefe de Gabinete, previa conversación con el presidente Milei, y que Karina se enteró apenas un rato antes de que partiera el vuelo.

A la luz de las críticas que recibió el Gobierno por este episodio, se entiende el enojo que Karina tuvo con Adorni por ni siquiera haberle anticipado la presencia de su esposa en el viaje. El propio funcionario se encargó de complicar su situación cuando salió a aclarar los hechos. Se hizo famoso por decir que se había “deslomado” trabajando en Nueva York.

Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti 2 Adorni y su esposa, en Nueva York.

“Se lo vio soberbio, se justificaba diciendo que su mujer fue invitada al avión presidencial por presidencia, acusó a la oposición y no pidió perdón”, comentan. “No tuvo en cuenta que él, después del Presidente, fue la voz más fuerte del mensaje anti casta”, explican. Por eso aventuran que a Adorni le será difícil recuperar la buena imagen que tenía ante la sociedad.

Desde la perspectiva electoral, el caso Adorni supone un problema para Karina -responsable del armado político- ya que el exvocero tenía una buena imagen pública y alto conocimiento. Por esta razón lo imaginaba como candidato a la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires o vicepresidente de Javier Milei en la fórmula para 2027.

El exvocero presidencial también se embarró al declarar que su mujer había pagado 5.000 dólares por un pasaje a Nueva York y reconocer que había ido en febrero último a Punta del Este en un vuelo privado que, se comenta, habría costado más de 5.000 dólares.

Estas cifras no guardarían relación ni con el patrimonio declarado por Adorni ni con sus ingresos mensuales. En este contexto, se dice que dejó abierta la puerta para que saliera a la luz información que lo comprometería por sus gastos.

Dudas

En el entorno de Karina Milei sostienen que están convencidos de que la filmación que muestra al jefe de Gabinete con su familia embarcando en San Fernando en un jet privado con destino a Punta del Este fue difundido por servicios de inteligencia bajo la supervisión de Santiago Caputo. En este contexto, se comenta que la hermanísima está apurando su embestida para restarle espacios de poder al asesor presidencial.

Dicen que ya estaría bastante avanzada la decisión de reemplazar a Andrés Vázquez al frente de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y que está buscando un leal para hacerse cargo de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) -se especula con que podría ser Eduardo “Lule” Menem-.

También se escuchó el nombre Martín Menem, actual titular de Diputados, podría ser un eventual reemplazo de Adorni a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Al respecto, en el entorno de los Menem descartaron estas versiones

Filtraciones

En tanto, en el entorno del presidente Javier Milei que “no cree que haya sido Santiago el que difundió el video del avión”. Analizan que el denominado mago del Kremlin “no tiene nada para ganar porque ya quedó demostrado que Karina jamás aceptaría que ocupe la Jefatura de Ministros”.

Milei sospecha que la filmación podría haber sido hecha por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien también tiene influencia en las áreas de información. Su intención, explican, sería desacreditar a una de las figuras con más intención de voto de La Libertad Avanza y también atacar el corazón del discurso oficial en contra de la casta.

Un particular nerviosismo y enojos se percibieron en las últimas horas en la Casa Rosada. El escándalo desatado en torno de la situación patrimonial del jefe de ministros se solapó con nuevas revelaciones –numerosas llamadas telefónicas – que involucran a Javier y Karina Milei con el lobista Mauricio Novelli en la previa del lanzamiento de la cripto $LIBRA.

Esta operación dejó un tendal de reclamos y constituye la causa judicial que, dicen los especialistas, más compromete al Presidente.

La beneficiada

La caída en desgracia de Adorni deja en mejor posición a Patricia Bullrich en su posible candidatura para pelear la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones.

En tren de especular sobre el futuro de la senadora, en la conducción libertaria se señala que no sería, como se barajó en su momento, la compañera de fórmula de Javier Milei en 2027. Una razón es que lo ideal sería que el vicepresidente sume nuevos electores (Bullrich convoca a los cautivos de los libertarios).

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Sin embargo, en el entorno presidencial también se especula con otro destino para Bullrich. Consideran que una buena alternativa consistiría en que la actual senadora compita por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido jugaría no sólo la buena imagen que tiene la exministra de Seguridad, sino el peso en el electorado bonaerense de su discurso en contra de la delincuencia.