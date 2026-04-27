Privatización de ENARSA: el Gobierno avanza con Citelec y define la próxima etapa en Transener

El Gobierno avanza con la privatización parcial de ENARSA al vender 50% de Citelec, controlante de Transener. Central Puerto, Edison-Genneia y Edenor compiten por la red de transporte eléctrico en alta tensión.

La operación contempla la venta del 50% de las acciones que ENARSA posee en Citelec. Esta sociedad controla el 52,65% de Transener, empresa responsable de operar la red de transporte de electricidad en alta tensión en todo el país.

El Gobierno dio un paso clave en su estrategia de reordenamiento del sector energético al avanzar con la privatización parcial de Energía Argentina S.A. (ENARSA) . A través de una resolución del Ministerio de Economía, se aprobó la primera etapa del proceso para vender su participación en Citelec S.A. , la sociedad controlante de Transener, la principal empresa de transporte eléctrico en alta tensión del país.

La decisión, formalizada mediante la Resolución 540/2026, confirma la preselección de tres oferentes que competirán en la instancia económica, en un proceso que busca atraer capitales privados a un segmento estratégico del sistema energético argentino.

Superaron la primera fase del concurso las propuestas de Central Puerto, un consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia, y la distribuidora Edenor. Las compañías cumplieron con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el pliego, lo que las habilita a presentar sus ofertas económicas.

La apertura del Sobre N° 2, correspondiente a las propuestas económicas, está prevista para el 28 de abril a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR. Esa instancia será determinante para definir quién se queda con un activo considerado clave dentro de la infraestructura energética nacional.

La operación contempla la venta del 50% de las acciones que ENARSA posee en Citelec. Esta sociedad controla el 52,65% de Transener, empresa responsable de operar la red de transporte de electricidad en alta tensión en todo el país.

El peso estratégico de Transener radica en que su red conecta los principales centros de generación con los de consumo, lo que la convierte en una pieza central para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. A su vez, Citelec también tiene participación indirecta en Transba —encargada del transporte eléctrico en la provincia de Buenos Aires— y en Transener Internacional Ltda., con operaciones en Brasil.

Este entramado posiciona a la venta como uno de los movimientos más relevantes dentro del proceso de transformación del sector energético impulsado por el Gobierno.

Un proceso sin objeciones y con aval técnico

La Comisión Evaluadora encargada del concurso analizó la documentación presentada por los oferentes y verificó el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. Durante esta etapa, se solicitaron subsanaciones formales que fueron respondidas en tiempo y forma por las empresas.

Un dato relevante es que el dictamen de preselección no recibió impugnaciones, lo que permitió avanzar sin trabas hacia la instancia económica. Este escenario refleja un proceso ordenado desde el punto de vista administrativo, algo que el Gobierno busca consolidar para dar señales de previsibilidad a los inversores.

Privatización segmentada: el nuevo esquema del Gobierno

La venta de Citelec se inscribe en la primera etapa de privatización de ENARSA, autorizada por el Decreto 286/2025. El esquema oficial prevé la separación de activos y unidades de negocio con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y de las obras en ejecución.

En ese sentido, el Ejecutivo avanza con una estrategia de segmentación: mientras impulsa la venta de participaciones societarias en áreas consideradas aptas para la inversión privada, mantiene bajo control estatal aquellos activos considerados críticos.

Un ejemplo de este enfoque es la decisión de retirar de la órbita de ENARSA a las represas sobre el río Santa Cruz, con el objetivo de asegurar su continuidad operativa bajo gestión pública.

Apertura al capital privado y señales al mercado

El concurso tiene carácter nacional e internacional y no contempla programas de propiedad participada ni preferencias para empleados. Este diseño apunta a maximizar la competencia y atraer inversores con capacidad financiera y experiencia en el sector.

La operación también se enmarca en un contexto más amplio de reformas estructurales, donde el Gobierno busca reducir la participación directa del Estado en la economía y fomentar la inversión privada como motor de crecimiento.

En el caso del sector energético, el objetivo es mejorar la eficiencia, ampliar la infraestructura y acompañar el crecimiento de la demanda, en un escenario donde la expansión de Vaca Muerta y el desarrollo de energías renovables requieren redes de transporte más robustas.

Un paso clave en la reconfiguración energética

La privatización parcial de ENARSA y la venta de Citelec marcan un punto de inflexión en la organización del sistema energético argentino. Más allá del resultado puntual de la licitación, el proceso refleja un cambio de paradigma en la gestión de activos estratégicos.

Con la apertura de sobres económicos a la vuelta de la esquina, el mercado sigue de cerca una operación que no solo definirá el futuro de Transener, sino que también funcionará como test para medir el interés inversor en el nuevo esquema energético que impulsa el Gobierno.