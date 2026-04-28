Luis Caputo anunció cuáles serán las próximas privatizaciones y concesiones que buscan concretar antes de fin de año

Caputo defendió la robustez del programa económico basándose en el superávit fiscal y el orden macro. Además, ratificó el optimismo para 2027 apoyado en un boom de exportaciones energéticas y mineras, y el avance de privatizaciones.

Durante su discurso desde Expo EFI, el ministro de Economía Luis Caputo , anunció una serie de privatizaciones y concesiones que se concretarán de cara a fin de año, y que, según dijo, generarán aproximadamente u$s2.000 millones.

En el caso de Transener , el proceso de privatización entró en su tramo decisivo con la apertura de las ofertas económicas, en una licitación clave para el futuro del sistema energético argentino. Según los datos oficiales, las ofertas fueron encabezadas por el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión , que presentó la propuesta más alta por u$s356.174.811,78 . Le siguió Central Puerto con u$s301 millones , mientras que Edenor ofertó u$s230 millones .

En lo que se refiere al proceso de privatización del tren Belgrano Cargas , el Gobierno resolvió destinar los fondos obtenidos por la venta de material a obras de infraestructura. La medida fue oficializada mediante el Decreto 282/2026 , publicado en el Boletín Oficial, donde se estableció que los ingresos serán asignados íntegramente a un fideicomiso con el objetivo de financiar trabajos sobre las líneas que serán concesionadas.

En cuanto a Intercargo , hace un mes, el Gobierno autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de la la empresa estatal encargada del servicio de rampa en aeropuertos. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía , publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo , en el marco del proceso de privatización habilitado por la Ley 27.742.

En esta jornada, el Gobierno también aprobó el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana, en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La decisión se oficializó a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, y constituye un paso clave en la privatización total de la empresa.

RIGI: la otra vía para el ingreso de dólares

En cuanto al RIGI aseguró que hay aproximadamente u$s95.000 millones en 35 proyectos. "En las próximas semanas entrarán otros siete u ocho proyectos por entre 30.000 y 40.000 millones adicionales, concentrados mayormente en upstream. La maduración de estos pozos tarda entre seis y ocho meses; en menos de un año ya están generando dólares", detalló.

En este contexto, el Ministro dijo que el Banco Central, lejos de defender el valor del peso, tiene que comprar dólares para sostenerlo en pleno shock externo y en cuanto a la tasa de interés dijo que bajó 15 puntos porcentuales. "Nuestro escenario conservador preveía compras de reservas por u$s7.000 millones y el mega optimista por u$s17.000 millones. Hoy estamos por arriba del escenario mega optimista. Esto no es solo por las compras al agro; es consecuencia de las inversiones en minería, energía y otros sectores".