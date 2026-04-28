Privatización del Belgrano Cargas: oficializan esquema para licitar vías, material rodante y uso de fondos

A través de un decreto, el Ministerio De Economía dispuso que lo recaudado por la venta de material rodante se canalice a un fideicomiso para financiar infraestructura en las vías concesionadas.

Con este paso, el Gobierno busca acelerar licitaciones y profundizar una reforma que puede redefinir el mapa ferroviario de cargas. Para el mercado, el interrogante pasa por quiénes competirán por los corredores y bajo qué reglas se estructurarán los contratos.

El Gobierno avanzó en el proceso de privatización del tren Belgrano Cargas y resolvió destinar los fondos obtenidos por la venta de material del Belgrano Cargas a obras de infraestructura .

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La medida fue oficializada mediante el Decreto 282/2026 , publicado en el Boletín Oficial, donde se estableció que los ingresos serán asignados íntegramente a un fideicomiso con el objetivo de financiar trabajos sobre las líneas que serán concesionadas.

Según la norma, los recursos -incluidos en los contratos que se firmen en el marco del Decreto 67/25- se canalizarán a través del esquema previsto por el Decreto 976/01, mientras que el valor de los bienes a vender deberá ser determinado por el Tribunal De Tasaciones De La Nación .

El nuevo esquema contempla tanto la venta mediante remate público del material rodante como su eventual inclusión en procesos de licitación nacional e internacional para la concesión de las vías y los inmuebles asociados.

Además, el decreto instruye a la Secretaría De Transporte del Ministerio De Economía a incorporar en los pliegos licitatorios la identificación detallada del material que formará parte de cada contrato en las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

Decreto 282/2026 privatizacion belgrano cargas

La decisión se enmarca en la etapa final del proceso de privatización del Belgrano Cargas Y Logística S.A., para el cual el Gobierno prevé publicar los pliegos de licitación en las próximas semanas.

El esquema contempla concesiones por un plazo de hasta 50 años, durante los cuales los operadores privados quedarán a cargo de la gestión del sistema ferroviario de cargas.

El Belgrano Cargas es una de las principales redes del país y se utiliza principalmente para el transporte de granos desde el norte hacia los puertos del Gran Rosario, aunque según el Gobierno nacional presenta niveles de eficiencia inferiores a los de otros sistemas ferroviarios internacionales.

Infraestructura y operación podrán separarse

El nuevo diseño busca diferenciar administración de infraestructura y prestación del servicio. Esa arquitectura permitiría que privados operen cargas mientras el Estado conserva determinadas funciones sobre la red.

Material rodante y activos entran en la reorganización

Locomotoras, vagones y otros activos aparecen dentro del esquema de reordenamiento. El objetivo es que parte de esos recursos puedan integrarse a futuros contratos de concesión para mejorar eficiencia operativa.

Otro de los puntos más relevantes es que el esquema prevé mecanismos para canalizar recursos a infraestructura ferroviaria. La lógica oficial es ligar privatización y financiamiento de mejoras sobre vías y corredores estratégicos.