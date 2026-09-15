Así está el historial entre Boca y San Pablo de cara al partido por Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El “Xeneize” visitará este noche el Estadio Morumbí con el objetivo de hacer valer el 1-0 conseguido en la ida.

Así está el historial entre Boca y San Pablo de cara al choque clave de esta noche

Boca visitará este martes al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el que será un enfrentamiento con mucha historia entre dos gigantes de América.

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El historial entre ambos equipos marca un leve dominio de Boca, que ganó seis partidos, mientras que el San Pablo se quedó con la victoria en cuatro y empataron los otros tres. Los primeros dos cruces se dieron en las semifinales de la Copa de Oro de la Conmebol en 1993. En el encuentro de ida, el "Xeneize" se impuso por 1-0, mientras que en la vuelta rescató un empate 1-1 para meterse en la final.

El historial entre Boca y San Pablo Los siguientes cuatro cruces ocurrieron en las Supercopas de 1994 y 1995. En la de 1994 Boca se quedó con el título gracias al triunfo 2-1 en el global, mientras que en 1995 San Pablo se impuso por 3-2. Cuatro años después, Boca y San Pablo se volvieron a medir, esta vez en la fase de grupos de la Copa Mercosur 1999.

En el partido que se disputó en la Bombonera, Boca se impuso con un cómodo 5-1, mientras que en el Morumbí empataron 1-1.

Tuvieron que pasar otros siete años para que Boca y San Pablo se volvieran a cruzar. Ocurrió en la Recopa Sudamericana del 2006, a la que el equipo argentino ingresó por su título en la Copa Sudamericana y el brasilero gracias a la conquista en la Copa Libertadores.

En aquella serie, Boca se impuso por 4-3 gracias al triunfo 2-1 como local y el empate 2-2 en Brasil. Al año siguiente, San Pablo se tomó revancha y eliminó a Boca en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La serie terminó igualada 2-2, pero el equipo brasilero avanzó por haber anotado un gol en condición de visitante. El último cruce entre estos equipos se dio el martes pasado en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que terminó en triunfo 1-0 para Boca. Todos los partidos entre Boca y San Pablo Copa de Oro 1993: Boca 1-0 San Pablo

Copa de Oro 1993: San Pablo 1-1 Boca

Supercopa 1994: Boca 2-0 San Pablo

Supercopa 1994: San Pablo 1-0 Boca

Supercopa 1995: San Pablo 1-0 Boca

Supercopa 1995: Boca 2-3 San Pablo

Copa Mercosur 1999: Boca 5-1 San Pablo

Copa Mercosur 1999: San Pablo 1-1 Boca

Recopa Sudamericana 2006: Boca 2-1 San Pablo

Recopa Sudamericana 2006: San Pablo 2-2 Boca

Copa Sudamericana 2007: Boca 2-1 San Pablo

Copa Sudamericana 2007: San Pablo 1-0 Boca

Copa Sudamericana 2026: Boca 1-0 San Pablo