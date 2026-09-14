Sin cadena nacional, Javier Milei envía al Congreso el Presupuesto 2027 que marcará el año electoral

El Senado reanuda el debate de la reforma política el mismo día en que ingresa el proyecto de ley. Este será la prenda de negociación de la Casa Rosada con los gobernadores para eliminar las PASO. Por ahora no hay un cronograma de trabajo en la Cámara baja, ya que el personal está ordenando el debate de endeudamiento familiar, tema que empuja la oposición.

Día D en el Congreso . Este martes vence el plazo para que Javier Milei presente el Presupuesto 2027 . En el proyecto -del que no trascendió ni una coma- quedarán plasmadas las prioridades del Presidente en el que será un año totalmente atravesado por la campaña electoral. El texto se debatirá en paralelo con la reforma política . A diferencia de años anteriores, no se espera cadena nacional ni la visita del mandatario a la Cámara de Diputados para la presentación de los puntos salientes de la iniciativa. Todavía no hay un cronograma de trabajo delineado.

Tal cual lo establece la ley de Administración financiera, este martes vence el plazo del Ejecutivo para enviar el proyecto del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. Por lo que se largó la cuenta regresiva para su presentación. A diferencia de otras oportunidades, la mal llamada “ley de leyes” no será presentada con bombos y platillos, como hizo el gobierno libertario años anteriores, cuando el propio Milei se hizo presente en el recinto de la Cámara baja para oficializar su presentación y anticipar los principales lineamientos de la iniciativa. Tampoco habrá cadena nacional.

En esta oportunidad, un día antes, el Jefe de Estado recibirá a los diputados y senadores de su espacio en la Casa Rosada , tal cual viene haciendo en las últimas semanas. Si bien los encuentros giran en torno a la marcha de la economía, no se descarta que, en esta oportunidad, Milei haga alguna mención al texto.

El Presupuesto de este año será decisivo para Milei. Allí delineará su hoja de ruta de su cuarto y último año de mandato . Pero sobre todo, porque Milei ya anticipó que irá por su reelección . Tal cual repite, “competirá contra sí mismo” e intentará cumplir el que considera que es su principal mandato como Presidente: erradicar la inflación. Será clave entonces conocer la proyección que hace de este índice, de cara al 2027.

Pese a no contar con mayoría propia, Milei se las ingeniará para garantizarse la sanción del proyecto –no como ocurrió durante los dos primeros años de su mandato– a fin de darle una buena señal a los mercados. Y evitar cualquier tipo de cimbronazo en la antesala del año electoral.

Se podría decir entonces que el proyecto será la “plataforma electoral” de Milei. Es que en el texto se conocerán cuáles serán las prioridades del libertario en su último año de mandato. En este sentido, las miradas estarán puestas, por caso, en cuánto se destine a la Base Naval en Tierra del Fuego. Así mismo, se conocerá por dónde pasarán los ajustes presupuestarios, sobre todo porque Milei insiste con que “la motosierra sigue prendida”.

Presupuesto y PASO se debaten juntos

Las miradas estarán puestas en los fondos que Rosada le destine a las provincias. Por caso, si se incorporarán obras públicas, que son uno de los principales reclamos de los mandatarios, ya que fueron suspendidas por el Ejecutivo Nacional en nombre del equilibrio fiscal.

El Senado reanuda el debate de la Reforma Política el mismo día que ingresa el Presupuesto 2027. Senado

El Senado reanuda el debate por la reforma política en la comisión de Asuntos Constitucionales el mismo día en el que el Presupuesto recala en la Cámara baja. Hay que tener en cuenta que el futuro de las PASO –cuya eliminación está contemplada en el proyecto– está en manos de los gobernadores cercanos a la Rosada. Sin ellos, no hay chance alguna de que el objetivo de Karina Milei de que la oposición llegue dispersa a las Generales se cumpla.

Es por eso que se da por descontado que las negociaciones por las PASO y el Presupuesto no irán por carriles separados. Los gobernadores requieren de fondos y obras para garantizarse su reelección, mientras que Milei apuesta a la eliminación de las Primarias para la suya. Allí se abre un abanico de posibilidades que se podrían poner sobre la mesa para llegar a un entendimiento. El gran desafío de Milei será acordar con los mandatarios sin poner en riesgo su leimotiv: el equilibrio fiscal.

Las opciones podrían ir desde la suspensión de las PASO hasta las listas colectoras a cambio de fondos y obras. O, incluso, podrían concretarse acuerdos electorales o pactos de no agresión a nivel provincial. Quien estará a cargo de estas negociaciones será Diego Santilli, jefe de Gabinete, y uno de los principales interesados en los comicios del 2027. El “Colo” aspira a ser el candidato a gobernador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Diputados: sin cronograma a la vista

Por lo pronto, se desconoce cómo será el cronograma de debate en la Cámara de Diputados. Todavía, Martín Menem no convocó a los jefes de bloque para delinear un esquema de trabajo y definir quiénes serán los expositores que defenderán la letra chica del proyecto en el marco de la comisión de Presupuesto que preside “Bertie” Benegas Lynch. Se da por descontado que, como cada año, la oposición reclamará la presencia de Luis Caputo. Desde que gobierna Milei, el ministro de Economía jamás pisó el Congreso para defender el texto que le compete de lleno.

Benegas Lynch conducirá el debate del Presupuesto 2027 en comisión.

Por estas horas, las autoridades de la Cámara alta están con las energías puestas en otro asunto: luego de que la semana pasada la oposición lograra ponerle un plazo al debate de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar, los proyectos ingresados por este último tema escalaron a cerca de 80.

Así es que el personal de la Cámara baja está enfocado en clasificar las iniciativas, ya que el tema comienza a debatirse en un plenario de comisiones este miércoles. Una vez organizado el debate de endeudamiento, aseguran desde el oficialismo, se comenzará a delinear el tratamiento en comisión del Presupuesto 2027.