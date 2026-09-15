OpenAI se une a Google y Anthropic para reforzar la seguridad de la Inteligencia Artificial

Las compañías mantienen conversaciones desde hace semanas para coordinar medidas frente a posibles amenazas derivadas del avance tecnológico.

OpenAI mantiene conversaciones con Anthropic y Google DeepMind para coordinar iniciativas relacionadas con la seguridad de la inteligencia artificial.

OpenAI comenzó a trabajar en conjunto con Anthropic y Google DeepMind , dos de sus principales competidores, para coordinar esfuerzos destinados a reforzar la seguridad de la Inteligencia Artificial (IA), en medio de una creciente preocupación internacional por los riesgos asociados al rápido desarrollo de esta tecnología.

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Las conversaciones entre las tres compañías se desarrollan desde hace varias semanas , de acuerdo con Chris Lehane, responsable de políticas globales de OpenAI. El ejecutivo explicó que el objetivo es encontrar puntos de cooperación sobre seguridad pese a la competencia que mantienen las empresas dentro del sector: “ Es mejor intentar trabajar juntos para dar prioridad a la seguridad ”, sostuvo Lehane durante una rueda de prensa realizada en Washington, según consignó Bloomberg News.

La iniciativa se conoce después de que responsables de los principales laboratorios de inteligencia artificial de Estados Unidos se reunieran durante el fin de semana y mostraran una posición conjunta para pedir una pausa en el desarrollo de esta tecnología.

El encuentro se produjo en un contexto de creciente preocupación mundial por los potenciales riesgos existenciales vinculados con sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados . La cooperación entre compañías rivales apunta, precisamente, a establecer mecanismos que permitan reducir amenazas consideradas de gran escala.

Las tres compañías son competidoras dentro de la carrera global por desarrollar sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

Lehane consideró que OpenAI, Anthropic y Google no necesitarían una exención de las normas antimonopolio para trabajar conjuntamente en cuestiones relacionadas específicamente con la seguridad de sus sistemas.

OpenAI respaldaría una ley bipartidista

El responsable de políticas globales de OpenAI se encontraba en Washington para mantener reuniones con legisladores estadounidenses y abordar, entre otras cuestiones, las posibles regulaciones sobre el desarrollo de inteligencia artificial.

Según el reporte, Lehane aseguró que OpenAI respaldaría una legislación bipartidista destinada a mitigar los riesgos catastróficos de la IA, lo que abre la puerta a una mayor participación de la compañía en las discusiones regulatorias que se desarrollan en Estados Unidos.

OpenAI considera que la cooperación en materia de seguridad no necesitaría una exención de las normas antimonopolio.

La colaboración resulta significativa porque reúne a tres de los principales desarrolladores de modelos avanzados de inteligencia artificial, que al mismo tiempo compiten por liderar un mercado en rápida expansión.

Por el momento, OpenAI, Alphabet y Anthropic no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por Reuters. La agencia indicó además que no pudo verificar de manera independiente la información publicada originalmente por Bloomberg News.

Las conversaciones muestran, sin embargo, un acercamiento entre compañías que habitualmente compiten por el desarrollo de los sistemas más avanzados. La seguridad aparece ahora como uno de los puntos en los que los principales laboratorios buscan encontrar un terreno común, mientras aumenta la presión política y social para establecer límites frente a potenciales riesgos de la tecnología.