"Esto es una mierda": el exconvocado por Lionel Scaloni que explotó por una entrevista en pleno partido

Pablo Maffeo cuestionó la nota obligatoria durante el descanso del Valencia-Real Madrid y después se disculpó con el periodista.

El defensor cuestionó la entrevista obligatoria durante el entretiempo del partido entre Valencia y Real Madrid.

El defensor Pablo Maffeo protagonizó un fuerte cruce durante el entretiempo del partido entre Valencia y Real Madrid, después de que la transmisión oficial le pidiera una entrevista cuando su equipo perdía 2-0. El futbolista, que fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina en 2023, expresó su malestar frente a las cámaras y cuestionó la decisión arbitral.

“No me apetece nada hacer esta entrevista. Creo que es una mierda esta entrevista aquí que no pinta nada. Estamos jugando un partido”, lanzó el lateral ante el periodista de DAZN, Sergio Quirante. Después, agregó: “Nos cobran faltas que no son, pero bueno, ya está, hay que hacer la entrevista”.

La situación ocurrió cuando los jugadores del Valencia se retiraban al vestuario con dos goles de desventaja. Las entrevistas durante el entretiempo comenzaron a implementarse en LaLiga en la temporada 2023/2024 y forman parte de las instancias previstas por la transmisión oficial. En esta oportunidad, Maffeo fue el elegido para responder las preguntas, aunque dejó en claro desde el comienzo que no quería participar.

Quirante continuó con la nota y le consultó qué le había faltado a su equipo durante la primera mitad. El defensor apuntó contra el arbitraje y cuestionó una infracción sancionada en una jugada que terminó en el primer gol del Real Madrid: “Que el árbitro sea un poco más justo y ya está. Creo que fue falta en el primer gol y eso nos condiciona. Obviamente nos falta llegar al área, nos falta fuego”, respondió.

El futbolista cerró su intervención con una evaluación del rendimiento colectivo: “Creo que el equipo está compitiendo bien y ya está”, sostuvo antes de dirigirse al vestuario. El encuentro terminó con una derrota por 3-0 para el Valencia .

Maffeo se disculpó con el periodista Sergio Quirante después del partido. DAZN

La disculpa al periodista y el descargo en redes sociales

Después del partido, Maffeo se acercó a Quirante para disculparse por su reacción y aclararle que su enojo no estaba dirigido contra él ni contra su trabajo. Más tarde, también publicó un mensaje en sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido.

“Desde el primer momento en que se me comunica que tengo que hacer la entrevista, manifiesto que no quiero hacerla porque sabía que estaba muy caliente y que no era el momento adecuado para expresarme”, escribió. También aseguró que le informaron que debía cumplir con esa instancia: “Se me comunica que es obligatoria y que debo realizarla, aunque mi voluntad desde el principio era no hacerla en ese momento”.

En el mismo descargo, el defensor remarcó que tenía “muchísimo respeto por todos los profesionales que hacen su trabajo” y aclaró que el periodista “no tiene ninguna culpa de lo sucedido”.

El lateral explicó su reacción en un mensaje publicado en sus historias de Instagram.

El paso de Maffeo por la Selección Argentina

El episodio volvió a poner en escena a un futbolista que tuvo una convocatoria de Lionel Scaloni. En noviembre de 2023, el entrenador lo incluyó por primera vez en la lista de la Selección Argentina para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Brasil.

Maffeo se concentró en el predio de Ezeiza y estuvo en el banco de suplentes en ambos encuentros, disputados en La Bombonera y el estadio Maracaná. No llegó a sumar minutos oficiales con el seleccionado nacional.

El lateral, que tiene nacionalidad argentina por parte de su madre, desarrolló su carrera en clubes como Espanyol, Manchester City, Girona, Stuttgart, Huesca, Mallorca y Valencia. Durante su etapa en Mallorca también protagonizó varios cruces con el brasileño Vinicius Jr., una rivalidad que incluyó discusiones dentro de la cancha y declaraciones públicas.