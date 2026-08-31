El legado de Javier Milei para los futuros gobiernos

La media sanción de la Carta orgánica del BCRA es un paso clave para mantener la disciplina fiscal independiente del partido político que gobierne y la iniciativa del "shutdown" completa el cerrojo.

El bloque de La Libertad Avanza en Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

El Poder Ejecutivo pudo lograr la media sanción de dos proyectos de leyes clave: el régimen de Inocencia fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central . El avance de esta última iniciativa fue particularmente celebrado por el presidente Javier Milei .

“Muchos legisladores no se deben haber dado cuenta, pero con esta reforma aseguramos el corazón del programa libertario”, comentan en la Casa Rosada haciendo referencia ya que al cerrar completamente el grifo de la emisión monetaria obliga a que las futuras administraciones tengan equilibrio presupuestario.

La reforma del Banco Central es una de las herramientas clave que sumado al proyecto de "s hutdown" anunciado en julio que prevé a grandes rasgos que, si las cuentas públicas presentan un resultado deficitario durante varios meses consecutivos, el Congreso dispondrá de un plazo limitado (semanas) para equilibrar el presupuesto.

En caso de no hacerlo durante ese lapso se activa de forma automática el shutdown, es decir, se paralizan las actividades estatales no esenciales. Además, se congelan nuevos gastos y compras, no se adjudican contratos, se frena la contratación de personal; se detienen por completo las transferencias discrecionales a las provincias.

Quienes conocen al primer mandatario ponen en perspectiva este avance. Recuerdan que para Milei el principal objetivo no es perpetuarse como Presidente (en más de una oportunidad dijo que no tendría problemas en volverse a su casa) sino “dejar como legado las bases para que la Argentina sea el país más libre del mundo”.

En este contexto, aseguran que será uno de sus mayores logros “impedir que se puedan financiar los políticos corruptos a través de un Estado opresor”, como suele decir el primer mandatario.

Y, no cumplir con lo establecido en la reforma del Banco Central tendrá consecuencias personales: la emisión monetaria ilegal es considerada un delito con pena de prisión para los directivos del Banco Central y funcionarios que autoricen o promuevan la impresión de dinero para financiar el déficit del Tesoro.

Pero, esta sanción también el gobierno busca hacerla extensiva a quienes aprueben gastos no previstos o presupuestos deficitarios sin las partidas de financiamiento reales para sostenerlos

Cabe señalar que la Reforma del BCRA implica la prohibición absoluta de prestar fondos a la Nación, Provincias, CABA o Municipios. Además, se eliminan los adelantos transitorios; se prohíbe comprar bonos directamente al Estado. Por si esto no fuera poco, si un futuro gobierno quisiera remover las autoridades del Banco necesitará la aprobación previa de ambas cámaras por 2/3 de votos.

Uno de los riesgos de esta reforma es que el gobierno se queda sin capacidad de emisión ante catástrofes (una pandemia, por ejemplo) o crisis extremas. Asimismo, ante la eventual asfixia financiera provincial puede forzar la aparición de bonos locales.

Herencia

En suma, se considera que si el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central es aprobado, impedirá un retorno a la emisión y, por lo tanto, evitará el regreso de la inflación.

Cabe recordar que, según dijo en 1963 el economista Milton Friedman" La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, en el sentido de que solo es y puede ser producida por un aumento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción", frase que Milei repite como una suerte de mantra.

Es decir, los legisladores deberán ser mucho más cuidadosos a la hora de aprobar gastos y decidir el origen de los fondos, volviendo a dar – si todo marcha de acuerdo al plan – la importancia que el presupuesto tiene en otros países y que en la Argentina se perdió en medio de una historia de elevada inflación y manejo discrecional de los recursos por parte de las autoridades. El 15 de septiembre el Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso el proyecto 2027 y es de suponer que en esta oportunidad será analizado por los legisladores con más cuidado que en el pasado.

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Préstamos y deudores

Otra novedad importante de la semana – que también significó un retorno a la iniciativa del Gobierno Nacional – fue el anuncio formulado por el ministro de Economía de la utilización de 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (los recursos de reserva para el pago de jubilaciones) con destino al otorgamiento de créditos hipotecarios.

No sólo incursionó en una “práctica pecaminosa” según el ideario libertario – direccionar el crédito -, sino que cometió “una herejía mayor” al fijar la tasa de interés (con un tope de UVA más 7,5% para los préstamos).

Para entender la inconsistencia, cabe recordar a Ludwig von Mises, otro de los economistas de la escuela austríaca idolatrados por el Presidente. En 1929, en su crítica al intervencionismo, sostuvo que “Cualquier intento del Estado de fijar precios, salarios o tipos de interés a niveles distintos de los que determinaría el mercado libre destruye la capacidad del sistema de precios para guiar la producción. La intervención estatal no logra los fines que sus defensores persiguen, sino que crea un estado de cosas peor que el que pretendía alterar.”

Sin embargo, Luis Caputo avanzó con esta iniciativa utilizando palabras como “justicia social” que son reprobadas por el liberalismo y apostó a una medida que apunta a lograr la reactivación de la construcción.

Esta medida fue interpretada desde la oposición como un reconocimiento de que el nivel de actividad económica no tiene la vitalidad que el Gobierno nacional esperaba (como reconoció en su momento el presidente del Banco Central, Santiago Bausili).

Y se considera que el tema no es menor ya que si la actividad no muestra dinamismo, el mantenimiento del equilibrio fiscal se hace cuesta arriba por la debilidad en la recaudación impositiva.

Debe tomarse en cuenta al respecto que el Gobierno ha recortado tributos y, por el lado del gasto, enfrenta el problema que cerca de 60% de las erogaciones se ajustan por inflación pasada, lo que supone un problema cuando los índices se desaceleran ya que lleva a que estas erogaciones se recuperen en valores reales. Además, los ingresos se resienten porque el sector privado formal acumula una caída superior a los 241.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Si se suman los despidos en el sector público y en casas particulares, la destrucción de empleos formales supera los 337.000, según datos oficiales (SIPA).

Los analistas señalan que el dato interesante es que, nuevamente, la conducción libertaria dio muestras de pragmatismo frente a las dificultades. Más aún, y ante los numerosos proyectos legislativos para atender el tema de los morosos, se comenta que, en el Palacio de Hacienda estaría estudiando medidas para atender a los cerca de 6 millones de morosos que tiene el sistema financiero, aunque “se trate de un problema entre privados”, según dijo el ministro.