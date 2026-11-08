El mensaje y video de Karina Milei por la llegada del Papa a la Argentina: "¡Todo listo para recibir a León XIV!" + Agregar ámbito en









La secretaria general de la Presidencia destacó el trabajo conjunto de las autoridades para organizar la visita del Pontífice y compartió un mensaje de esperanza de cara a su llegada al país.

Karina Milei destacó el trabajo conjunto de las autoridades para organizar la visita de León XIV y compartió un mensaje de esperanza de cara a su llegada al país.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó el trabajo conjunto del Gobierno con la Iglesia y las administraciones de CABA, Buenos Aires y Córdoba para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. Expresó su deseo de que el acontecimiento sea una oportunidad de encuentro y unidad.

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Karina Milei celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina y destacó los preparativos para recibir al pontífice. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la secretaria general de la Presidencia aseguró que está “todo listo” para el arribo del Santo Padre.

A través de un mensaje en X, la hermana del Presidente celebró los preparativos para recibir al pontífice y pidió que su presencia contribuya a unir a los argentinos. La expectativa de Karina Milei por la llegada del Papa: "Que nos encontremos unidos" “Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico”, expresó la funcionaria, al poner el foco en la coordinación entre las distintas jurisdicciones y las autoridades eclesiásticas para organizar la visita.

En su publicación, Karina Milei también manifestó su expectativa por el impacto que tendrá la presencia del pontífice en el país. “Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos”, sostuvo.

¡Todo listo para recibir al papa León XIV!



Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico.



Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una… pic.twitter.com/jDnDHgnUKz — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026 Por último, la hermana del Presidente retomó una frase que acompaña el espíritu de la visita papal y llamó a construir un espacio de encuentro entre los argentinos: “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”, concluyó.

León XIV hizo una parada en Canelones y bendijo a los fieles en Juanicó El papa León XIV realizó una parada en Juanicó, Canelones, en la previa a la misa que oficiará en Florida, donde bendijo a los presentes y resaltó su “gran devoción” por Santa Teresita, en la parroquia construida en 1931 que lleva su nombre. “Con mi familia teníamos una gran devoción por Santa Teresita”, admitió el Pontífice y, en su recorrida por todo el país, resaltó que “poder pasar por aquí en este día de fiesta para celebrar a Nuestra Señora de los Treinta y Tres es un momento de devoción, de agradecimiento y para reconocer que la gracia de Dios está siempre con nosotros”. En la misma línea, bendijo a los presentes y expresó: “Que Dios nos acompañe en todo momento, sea en momentos felices como también cuando estamos sufriendo una enfermedad o ante dificultades”.