Escándalo de Ueno Bank en Paraguay: la Fiscalía estima un perjuicio de más de u$s809 millones y complica a Santiago Peña

La imputación también alcanza al extitular del BCP Carlos Carvallo y detalla presuntas irregularidades en depósitos estatales, acciones y préstamos.

La Fiscalía paraguaya investiga las operaciones financieras de Ueno Bank y su relación con organismos estatales.

La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank y estimó que el perjuicio patrimonial de las operaciones investigadas superaría los u$s809 millones . Los fiscales también solicitaron la prisión preventiva de ambos exfuncionarios.

La acusación fue presentada el sábado 7 de noviembre a las 14:01 por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. A Peña le atribuyen los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que Carvallo también fue imputado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

Según la investigación, entre 2023 y 2026 Ueno Bank SA habría recibido depósitos y colocaciones de distintos organismos estatales y previsionales. Entre ellos aparecen el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE y diferentes cajas de jubilaciones.

De acuerdo con un informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta septiembre de 2026 los fondos estatales depositados en la entidad alcanzaban 3.608.550.782.201 de guaraníes y u$s233.400.495 . La Fiscalía tomó esos montos como base para calcular el presunto perjuicio patrimonial, que equivale a US$ 576,1 millones en moneda local y otros US$ 233,4 millones en dólares.

El expediente también señala que Ueno Bank habría continuado otorgando créditos a sociedades vinculadas con su propio grupo económico, pese a las presuntas irregularidades detectadas en sus operaciones.

La participación accionaria de Peña y sus vínculos con Ueno

Uno de los puntos centrales de la imputación es la relación económica que Peña habría mantenido con el grupo empresarial mientras ejercía la Presidencia. La investigación sostiene que en marzo de 2019 adquirió 1.500 acciones preferidas de Credicentro SAECA, firma que posteriormente pasó a formar parte de Ueno Holding SAECA, por 1.500 millones de guaraníes.

En su declaración jurada presentada en agosto de 2023, después de asumir como presidente, Peña informó un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes, un incremento del 1.603% respecto de su presentación anterior, correspondiente a 2017.

La documentación fiscal también menciona activos financieros por 8.894 millones de guaraníes vinculados al Grupo Vázquez. Entre ellos figuraban acciones de Ueno Holding, un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank por 2.400 millones de guaraníes y un bono de ITTI SAECA. Aunque en marzo de 2025 se habría concretado el rescate de sus acciones, Peña habría mantenido el certificado de depósito y el bono.

Santiago Peña habría mantenido vínculos accionarios con el grupo económico mientras ejercía la Presidencia. X

Los préstamos, las reuniones y las colocaciones del IPS

La acusación también reconstruye el crecimiento de Ueno Bank durante la gestión presidencial de Peña. La entidad obtuvo su licencia bancaria en noviembre de 2023 y absorbió Visión Banco en mayo de 2024. En paralelo, el mandatario habría impulsado cambios normativos que facilitaron la colocación de activos previsionales en entidades financieras privadas.

Otro dato incluido en el expediente son dos préstamos que Ueno Bank le otorgó a Peña el 13 de mayo de 2024 por 3.548 millones de guaraníes, destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino. Las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, aproximadamente seis veces su remuneración presidencial de 37,9 millones de guaraníes.

Los fiscales también mencionaron reuniones entre Peña y el entonces titular del IPS, Jorge Brítez, realizadas entre el 22 y el 27 de agosto de 2024. Dos días después del último encuentro, el organismo aprobó la compra de bonos financieros emitidos por Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes, a siete años de plazo.

Las intervenciones públicas y la investigación por los sobres

El expediente también recopila declaraciones públicas de Peña en defensa de la entidad financiera. En octubre de 2024 calificó los cuestionamientos por la concentración de fondos estatales como una “campaña mediática mezquina, mentirosa”. En octubre de 2026 volvió a respaldar al banco frente a las observaciones regulatorias y pidió “calma y prudencia”.

Por otra parte, la imputación incorpora elementos de la investigación periodística conocida como “Sobres del poder”. Según la Fiscalía, dos paquetes con u$s100.000 cada uno habrían permanecido en un sector privado de la residencia presidencial Mburuvicha Róga. El personal doméstico los encontró en octubre de 2024 y febrero de 2025, y Peña los habría recibido el 17 de junio de ese año.

La causa también apunta a reuniones reservadas entre el mandatario y Miguel Vázquez, titular del grupo económico vinculado a Ueno, en distintas fechas entre diciembre de 2023 y abril de 2025.

El rol del extitular del Banco Central

En cuanto a Carlos Carvallo, la Fiscalía investiga un posible conflicto de intereses por su paso previo por la presidencia de Financiera Ueno y su posterior designación al frente del BCP por parte de Peña. Según la acusación, desde ese organismo habría intervenido en decisiones relacionadas con la autorización, regulación y supervisión de la entidad bancaria.

El expresidente del Banco Central es investigado por el escándalo del Ueno Bank. @CuartoPoder_Py

Los investigadores también señalan presuntas irregularidades en los límites de operaciones con personas vinculadas y en la situación patrimonial del banco. Además, sostienen que Carvallo habría omitido información en informes remitidos al Senado.

La investigación busca determinar las responsabilidades de ambos exfuncionarios en las operaciones financieras y en el destino de los fondos públicos depositados en Ueno Bank.