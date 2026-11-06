La llegada del papa León XIV a Latinoamérica será de la mano de Aerolíneas Argentinas, en los vuelos programados entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima. La operación incluye viaje de pasajeros y transporte de equipaje.
Cómo serán los vuelos de León XIV con Aerolíneas Argentinas en su visita a la Argentina
Se trata de un total de cinco vuelos con naves Boeing y Airbus. El operativo requiere una coordinación especial entre las distintas áreas de la compañía, autoridades aeroportuarias y los organismos involucrados.
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León XIV llega a Uruguay, la puerta de entrada de su gira por Sudamérica
Cada vez falta menos para la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11. En la antesala de su llegada, la Ciudad de Buenos Aires prepara distintas sorpresas para recibir al Sumo Pontífice, que aterrizará el domingo a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Una de las principales iniciativas será un gran concierto de campanas, en el que participarán iglesias de toda la Ciudad.
Así serán los vuelos de León XIV por Aerolíneas Argentinas
La operación comprende cinco vuelos en total con el uso de las aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200, con un cronograma previsto de la siguiente manera:
Domingo 8 de noviembre
- Vuelo AR1091: partirá de Montevideo a las 15:30 y arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:25, con la comitiva papal a bordo de un Boeing 737 MAX 8;
- Vuelo AR1093: partirá de Montevideo a las 16:00 y llegará a Aeroparque a las 16:55. Será operado con un Boeing 737 carguero destinado al transporte del equipaje de la comitiva;
Martes 10 de noviembre
- Vuelo AR1094: partirá de Aeroparque a las 7:30 y arribará a Córdoba a las 9:00, con un Boeing 737 MAX 8;
- Vuelo AR1095: despegará de Córdoba a las 17:00 y llegará a Aeroparque a las 18:20, también con un Boeing 737 MAX 8;
Miércoles 11 de noviembre
- Vuelo AR1096: partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14:00 y arribará a Lima a las 16:50, con un Airbus A330-200;
El operativo requiere una coordinación especial entre las distintas áreas de Aerolíneas Argentinas, las autoridades aeroportuarias y los organismos involucrados, tanto para la planificación de los vuelos como para la atención de las necesidades particulares de la comitiva durante cada etapa de la visita.
La compañía pondrá a disposición su capacidad operativa, infraestructura y experiencia para garantizar el desarrollo de los traslados previstos, en una operación de especial relevancia institucional que vuelve a poner de manifiesto el profesionalismo y compromiso de sus equipos.
León XIV comenzó su viaje por Sudamérica: cómo será su agenda en Uruguay antes de llegar a la Argentina
El papa León XIV despegó este viernes a las 7:05 desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci y dio comienzo a su sexto viaje apostólico internacional, que tendrá como destino América Latina. El Pontífice viaja a bordo de un Airbus A330-900 de Ita Airways y, tras unas 13 horas y media de vuelo, tiene previsto aterrizar alrededor de las 16:30 (hora local) en Montevideo, Uruguay.
El país vecino será la primera parada de una gira latinoamericana que se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá tres países: Uruguay, Argentina y Perú. León XIV permanecerá en territorio uruguayo entre el 6 y el 8 de noviembre. Será el segundo pontífice en visitar el país, después de Juan Pablo II, quien realizó dos viajes en 1987 y 1988.
Tras la recepción oficial en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco General Cesáreo L. Berisso, el Papa se trasladará en automóvil hasta la Plaza de la Independencia, principal espacio público de la capital uruguaya. Allí, a las 17:30, se realizará la ceremonia de bienvenida, en la que será recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, frente a la Torre Ejecutiva.