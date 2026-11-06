Cómo serán los vuelos de León XIV con Aerolíneas Argentinas en su visita a la Argentina

Se trata de un total de cinco vuelos con naves Boeing y Airbus. El operativo requiere una coordinación especial entre las distintas áreas de la compañía, autoridades aeroportuarias y los organismos involucrados.

La operación comprende cinco vuelos en total con el uso de las aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

La llegada del papa León XIV a Latinoamérica será de la mano de Aerolíneas Argentinas, en los vuelos programados entre Montevideo, Buenos Aires , Córdoba y Lima. La operación incluye viaje de pasajeros y transporte de equipaje.

Cada vez falta menos para la visita oficial del papa León XIV a la Argentina , prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11. En la antesala de su llegada, la Ciudad de Buenos Aires prepara distintas sorpresas para recibir al Sumo Pontífice, que aterrizará el domingo a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Una de las principales iniciativas será un gran concierto de campanas, en el que participarán iglesias de toda la Ciudad .

La operación comprende cinco vuelos en total con el uso de las aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200, con un cronograma previsto de la siguiente manera:

Vuelo AR1094: partirá de Aeroparque a las 7:30 y arribará a Córdoba a las 9:00, con un Boeing 737 MAX 8;

Vuelo AR1095: despegará de Córdoba a las 17:00 y llegará a Aeroparque a las 18:20, también con un Boeing 737 MAX 8;

Miércoles 11 de noviembre

Vuelo AR1096: partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14:00 y arribará a Lima a las 16:50, con un Airbus A330-200;

El operativo requiere una coordinación especial entre las distintas áreas de Aerolíneas Argentinas, las autoridades aeroportuarias y organismos involucrados. Vatican News

El operativo requiere una coordinación especial entre las distintas áreas de Aerolíneas Argentinas, las autoridades aeroportuarias y los organismos involucrados, tanto para la planificación de los vuelos como para la atención de las necesidades particulares de la comitiva durante cada etapa de la visita.

La compañía pondrá a disposición su capacidad operativa, infraestructura y experiencia para garantizar el desarrollo de los traslados previstos, en una operación de especial relevancia institucional que vuelve a poner de manifiesto el profesionalismo y compromiso de sus equipos.

León XIV comenzó su viaje por Sudamérica: cómo será su agenda en Uruguay antes de llegar a la Argentina

El papa León XIV despegó este viernes a las 7:05 desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci y dio comienzo a su sexto viaje apostólico internacional, que tendrá como destino América Latina. El Pontífice viaja a bordo de un Airbus A330-900 de Ita Airways y, tras unas 13 horas y media de vuelo, tiene previsto aterrizar alrededor de las 16:30 (hora local) en Montevideo, Uruguay.

El país vecino será la primera parada de una gira latinoamericana que se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá tres países: Uruguay, Argentina y Perú. León XIV permanecerá en territorio uruguayo entre el 6 y el 8 de noviembre. Será el segundo pontífice en visitar el país, después de Juan Pablo II, quien realizó dos viajes en 1987 y 1988.

Tras la recepción oficial en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco General Cesáreo L. Berisso, el Papa se trasladará en automóvil hasta la Plaza de la Independencia, principal espacio público de la capital uruguaya. Allí, a las 17:30, se realizará la ceremonia de bienvenida, en la que será recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, frente a la Torre Ejecutiva.