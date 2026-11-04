Cómo estará el clima durante la visita del Papa: El Niño se esconde por unos días

La visita papal tendrá actividades multitudinarias en distintas ciudades y el pronóstico será un factor clave para quienes planean acompañar al Pontífice.

León XIV recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, con misas y encuentros al aire libre.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá actividades multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. En ese contexto, el pronóstico del tiempo se vuelve clave para quienes planean acercarse a las misas, encuentros y celebraciones previstas durante su recorrido.

Mientras el fenómeno de El Niño anticipa una temporada con lluvias superiores a las habituales en varias regiones del país, las previsiones para los días de la visita muestran un panorama diferente. Cómo estará el clima en cada ciudad y qué temperaturas se esperan durante las actividades del Pontífice.

La llegada de León XIV a Buenos Aires, prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, coincidirá con una jornada de buen tiempo .

Para la Ciudad se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C , con cielo despejado, viento leve y sin probabilidades de lluvia . El Pontífice tendrá actividades en Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad durante esa tarde.

El lunes 9 continuará el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C y los 23 °C . Ese día, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, a las 9.15, y a las 11.30 celebrará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. No se esperan precipitaciones para acompañar las actividades al aire libre.

Para el martes 10, cuando León XIV viaje a Córdoba por la mañana y regrese a Buenos Aires por la tarde, el pronóstico porteño todavía requiere seguimiento.

En la capital provincial se anticipa una jornada más cálida, mientras que en Buenos Aires el Papa encabezará una vigilia con jóvenes a las 20.15 en el Monumento a los Españoles. Para quienes asistan, será importante consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir.

Clima en Córdoba

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará desde Buenos Aires a Córdoba, donde tiene previsto arribar a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, una de las actividades centrales de su visita.

Para esa jornada se espera una temperatura máxima cercana a los 27 °C, por lo que el ambiente será más cálido que en la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 15.15, el Pontífice participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires, con llegada prevista a Aeroparque a las 18.10.

Ante las actividades al aire libre, se recomienda llevar agua, protección solar y ropa cómoda, especialmente durante la misa de la mañana. El pronóstico puede modificarse a medida que se acerque la fecha, por lo que conviene revisar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué temperatura se espera para el miércoles 11 en Buenos Aires

La última jornada de la visita papal será el miércoles 11 de noviembre y tendrá como escenario principal a Luján, en la provincia de Buenos Aires.

León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal a las 8 y, a las 10, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para esa ciudad se anticipa una máxima de alrededor de 23 °C, con condiciones agradables para las actividades previstas.

Después de la celebración religiosa, el Papa se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 13.30 tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida. A las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica.

En cuanto a las condiciones generales, el pronóstico disponible anticipa temperaturas templadas y sin señales de lluvias importantes en los principales puntos de la agenda. Sin embargo, las previsiones para varios días pueden cambiar, por lo que el SMN actualizará la información conforme se acerquen las fechas.