Elecciones 2023, en VIVO: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Ganancias: Sergio Massa convocó al equipo económico para definir el alivio

Por Nazarena Lomagno

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a su equipo para discutir la viabilidad de la redacción de un proyecto de Ley para la modificación del Impuesto a las Ganancias. El encuentro será este viernes a las 11 en el Ministerio de Economía.

“Un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias. Si soy presidente, no lo va a hacer. Yo no soy como Macri, porque ya lo vengo bajando. Dentro de poco voy a mandar una ley con el tema. Por ahí lo saco antes”, adelantó Massa en C5N, y cuestionó: “Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras los directores de compañía no pagan impuesto a las Ganancias por exenciones que tienen”.

Hasta el momento, el Ministerio de Economía mantiene recelo para ampliar detalles sobre las posibles modificaciones. “Hay que revisar números y ver cuántos lo apoyan”, evalúan dentro del Gobierno. “Habrá que ver quién diría que no en el Congreso, la oposición siempre pide bajar impuestos”, especulan.

