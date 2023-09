Quién es Tucker Carlson, el periodista defensor de Trump que viajó para conocer a Milei

tucker carlson libertad avanza milei.jpg

Quién es Tucker Carlson, el periodista que defiende a Trump y entrevistó a Milei

Tucker Swanson McNear Carlson nació en San Francisco, California (Estados Unidos) el 16 de mayo de 1969. Se trata de un periodista político catalogado como "conservador".

Carlson trabajó para Fox News desde el 2009 hasta 2023 y es cofundador y exeditor en jefe del sitio web The Daily Caller. También fue anfitrión de MSNBC y co-presentador de Crossfire de CNN.

En 2003, Carlson escribió una autobiografía, titulada "Politicians, Partisans and Parasites: My Adventures in Cable News", sobre sus experiencias televisivas que publicó a través de Warner Books. Recientemente le hizo una nota a Donald Trump, que fue vista por más de 300 millones de personas.

De acuerdo a información oficial de La Libertad Avanza, Carlson arribó a Ezeiza este miércoles 6 de septiembre para entrevistar al candidato más votado de las primarias, Javier Milei.

Santiago Oría, cineasta liberal que dirigió el documental "Javier Milei: La Revolución liberal", lo recibió en el aeropuerto internacional y comentó: "¡Recién conocí al news host número 1, el gran Tucker Carlson! Lo sigo desde sus inicios, desde sus “bow tie years”. Felicidad total este encuentro!", expresó en las redes.

Javier Milei Diputado de Argentina Mariano Fuchila

Tucker, Trump y Milei: el eje populista conservador

Un artículo escrito años atrás por el New York Times lo sintetiza de esta manera: "Desde que Trump dejó la Presidencia, Carlson se ha convertido en el líder ideológico del populismo conservador". Actualmente cuenta con más de 10 millones de seguidores en Twitter, siendo el periodista más popular del mundo -en esos términos-.

Carlson mantiene afinidades con líderes internacionales acusados de autocráticos de extrema derecha como el primer ministro de Hungría Viktor Orbán. A su vez, es reconocido por referentes del supremacismo blanco.

Entre otros de los líderes de la derecha global que entrevistó recientemente está Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Sus reportajes no se limitan únicamente a figuras políticas, también dialoga con personajes de otros ámbitos que suscriben al ideario que promueve o que incluso ayudan a movilizar su diatriba contra los espacios que busca combatir.