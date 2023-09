Melconian: "Inicialmente la inflación no bajará, se agotó el 'si les digo lo que hago no me votan'"

El economista Carlos Melconian , elegido como ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich llegue a la presidencia con Juntos por el Cambio, anticipó cómo serán los primeros meses del 2024 en materia económica: con mayor inflación inicial producto de un “reacomodamiento” de los precios relativos. Sobre la transición electoral, consideró que podría darse otro salto devaluatorio después de las generales si China no habilita otro tramo del swap, y deslizó que el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa , debería dejar el cargo de Ministro de Economía por tener “objetivos contradictorios”.

Sobre la primera medida, afirmó: “Vamos a convivir un primer tiempo administrando precios relativos, que incluyen al salario con alguna cuestión heterodoxa, lo tarifario y tipo de cambio. Es un programa de estabilidad atemporal, no tiene segundo semestre”. Además, alertó por el impacto: “Inicialmente la tasa de inflación no va a bajar, porque también va a incluir la inercia de lo que venía. Es absolutamente incorrecto hablar de la tasa de inflación del 2024, no existe. Porque en algún momento del 2024 lo que va a importar es la reducción drástica de la inflación”.