Argentina respaldó a Rodrigo Paz en el marco del "Shield of the Americas" y condenó la crisis en Bolivia

El titular de Cancillería Pablo Quirno difundió una declaración conjunta firmada por 13 países que apoya al gobierno boliviano frente a las protestas y bloqueos de rutas.

El titular de Cancillería Pablo Quirno difundió una declaración conjunta firmada por 13 países que apoya al gobierno boliviano frente a las protestas y bloqueos de rutas.

El titular de Cancillería Pablo Quirno expresó este jueves el respaldo de Argentina al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , en medio de la creciente tensión política y social que atraviesa el país vecino.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario compartió una declaración regional impulsada en el marco del “ Shield of the Americas ”, donde distintos gobiernos manifestaron su apoyo a las autoridades bolivianas y condenaron los intentos de desestabilización.

“La Argentina acompaña una nueva declaración regional en apoyo a Bolivia”, escribió Quirno en su cuenta de X. En el mensaje, sostuvo que el respaldo apunta a defender “la democracia, la estabilidad institucional y el orden constitucional”, y aseguró que el país continuará acompañando “al pueblo boliviano y a sus autoridades democráticamente electas frente a los intentos de desestabilización y a toda forma de violencia o intimidación”.

La Argentina acompaña una nueva declaración regional en apoyo a Bolivia, esta vez en el marco del “Shield of the Americas”, en respaldo de la democracia, la estabilidad institucional y el orden constitucional. Seguiremos acompañando al pueblo boliviano y a sus autoridades…

La declaración fue suscripta por los gobiernos de EEUU, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

En el texto, los países firmantes expresaron su “profunda preocupación” por las protestas y los bloqueos de calles que afectan distintas zonas de Bolivia y señalaron que esas acciones buscan “subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido”.

Además, el comunicado respaldó explícitamente a la administración de Rodrigo Paz y llamó a los manifestantes a expresar sus reclamos “de manera pacífica” y respetando las instituciones democráticas. “Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público dentro del marco de la ley”, sostiene el documento.

Por otro lado, uno de los pasajes más duros de la declaración afirmó: "No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, inclusive cuando es apoyado por criminales y narcotraficantes”, en una referencia directa a los sectores que impulsan las protestas contra el gobierno boliviano.

El comunicado también remarcó que la crisis afecta el abastecimiento de combustible y suministros médicos en distintas regiones del país. Según los gobiernos firmantes, los bloqueos dificultan la llegada de ayuda humanitaria mientras la administración de Rodrigo Paz intenta “reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión”.

La postura difundida por Quirno vuelve a mostrar el alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei con la política exterior de EEUU y marca una posición firme frente al conflicto boliviano, en un contexto regional atravesado por tensiones políticas y protestas sociales.