Elecciones en Ciudad: Lucille Levy presentó las propuestas de Evolución junto a Martín Lousteau y Maximiliano Pullaro

El espacio se presenta como una alternativa al PRO, a La Libertad Avanza y al peronismo. Reclama "una Evolución YA" en la Ciudad porque, según argumentan, las cosas "no están bien". "La gestión del oficialismo es invisible, promete grandes obras y no puede ni levantar la basura. No tiene prioridades claras, nosotros sí: educación, salud y seguridad", señala la plataforma electoral.