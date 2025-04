Lucille Levy, candidata de Evolución: "No somos parte de la vieja política que tanto daño hace en Ciudad y Nación"

Periodista: Fue dirigente universitaria hasta hace muy poco y hoy encabeza la renovación generacional de la UCR en la Ciudad ¿Cuál considera que es su principal aporte desde su experiencia?

Lucille Levy: Con esta nueva generación nos presentarnos para cambiar las cosas que están mal en la Ciudad. Para mí la política son valores y hechos concretos que demuestren esos valores. Yo me formé y estudié en la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ahí es donde nace mi vocación pública y las ganas de ayudar a la gente. Fui consejera directiva, presidenta del Centro de Estudiantes y presidenta de la Federación Universitaria. Mi etapa en la FUBA tuvo mucha visibilidad por el conflicto con la Nación por el presupuesto de las universidades. La política no se trata solamente de hablar, sino de hacer. Y a eso venimos.

P.: ¿Cómo ve a la Ciudad?

L.L.: La vemos deteriorada. Cada día está peor en muchos aspectos. A quién no le da miedo esperar un colectivo de noche o caminar por la calle. Quién no salió a buscar un alquiler y se encontró con precios que parecen de París. Quién no huele el olor que hay en la Ciudad o ve la basura en las calles. A nosotros no nos lo tiene que contar nadie, lo vemos todos los días. Vivimos en la Ciudad, la caminamos, viajamos en transporte y tomamos el subte de verdad. Somos una lista de gente joven con perfiles educativos, como el mío, o territoriales como el caso de Facundo Cedeira. Hace falta más sensibilidad para resolver los temas y nosotros queremos aportar eso.

P.: ¿Va a ser una pelea difícil por los nombres que se presentan?

L.L.: Es un desafío difícil porque no somos políticos profesionales ni tuvimos la oportunidad de gobernar como otros, pero tampoco somos parte de la vieja política que viene haciendo daño en la Ciudad y en la Nación, dos espacios que son igual de insensibles: a nivel nacional, La Libertad Avanza representa la política de la crueldad; a nivel local, el PRO aplica la de la indiferencia. Es un escenario electoral en el que hay una lucha de poder. En ese contexto, teníamos dos opciones: resignarnos y bajar los brazos o presentarnos y salir a la cancha. Claramente decidimos salir a jugar el partido.

lula levy, martin lousteau y facundo cedeira.jpg El senador y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, junto a los candidatos a legisladores porteños Lula Levy y Facundo Cedeira.

P.: ¿Y ustedes qué lugar ocupan?

L.L.: Nosotros venimos con otra agenda. Somos una generación nueva que quiere hablar de educación, de seguridad, de propuestas para que no haya más personas en situación de calle, preocupaciones que hoy tenemos los porteños y que hay que resolver. Claramente el clima de campaña es difícil, pero aun así vamos a insistir en esto. Nos presentamos por primera vez y lo encaramos con mucho entusiasmo, aunque entendemos electoralmente cómo puede impactar esto.

P.: Hablaba de una lucha de poder, ¿cree que se corrió el eje del debate electoral?

L.L.: Sí. Hoy pareciera que se perdió el foco de lo que se está discutiendo: esta elección es legislativa. No se va a votar al jefe de Gobierno. Lo que se define son las voces que entran a la Legislatura, pero da la sensación de que los que se presentan no sé si quieren ser legisladores. Están más interesados en nacionalizar la elección y se pierde la importancia que tiene la Legislatura para los porteños.

P.: En el caso de la UCR, ¿cuál fue el motivo por el que no lograron reimpulsar a Juntos por el Cambio con el PRO y la Coalición Cívica?

L.L.: Yo no participé en los acuerdos de Juntos por el Cambio en el pasado. Sí lo que creo, como una opinión personal, es que le faltó amplitud y hoy en día no representaba lo que en algún momento se creyó que podía representar. Y aunque las fotos estén juntas o separadas, no es lo que resuelve los problemas de fondo. Por eso es que planteamos esta renovación generación porque es algo nuevo, con ímpetu, convicción y emoción.

P.: Respecto a proyectos legislativos, la educación es uno de los temas de mayor interés de los porteños. ¿Están trabajando en iniciativas en ese sentido?

L.L.: Absolutamente. La educación es algo que se viene deteriorando en la Ciudad. Tenemos a los mismos de siempre que nos gobiernan hace casi 20 años, que siguen profundizando la desigualdad en términos educativos y de salud, sobre todo en una Ciudad que parecieran dos: el norte y el sur. La educación es algo que sabemos que no es marketinero. Tenemos propuestas que son más chicas, con efecto en el corto plazo, y otras que son más profundas, que llevarían su tiempo. En estos días vamos a hacer el lanzamiento de nuestras propuestas. Por un lado, queremos plantear el abordaje de la educación financiera, que para nosotros es un tema importante debido a la problemática que hay con el juego y las apuestas. Después, vamos a proponer que sea obligatoria la sala de tres años porque está comprobado que mejora el resultado a futuro si los niños y niñas arrancan antes el jardín. Otra propuesta es atrasar el horario de ingreso diario a las escuelas ya que le permitiría mayor descanso a los estudiantes y mejoraría el rendimiento y su desarrollo académico. Es algo que se hizo en Estados Unidos y en Dinamarca. Son cuestiones a proponer y discutir con los demás bloques también. Lo que hagamos hoy va a determinar nuestro futuro.

levy.jpeg

P.: La seguridad también ocupa un lugar central entre las demandas de los porteños, ¿cómo se mejora?

L.L.: Una manera rápida y a corto plazo es a través de micro intervenciones con paradas de colectivos seguras y corredores seguros, que también es algo que en la experiencia de la universidad logramos.

P.: ¿Cómo funciona?

L.L.: Consiste en identificar ciertas zonas o calles estratégicas y mejorar la iluminación, aumentar la presencia policial y de patrulleros. En nuestro caso lo hicimos en la zona de Plaza Houssay donde hay varias facultades de la UBA y está el Hospital de Clínicas. Se extiende desde la avenida Corrientes hasta la avenida Santa Fe y sobre las calles Junín y Uriburu. Eso lo queremos extender a toda la Ciudad, con una mirada estratégica, empezando por la salida de las escuelas para dar una solución rápida.

P.: En cuanto al acceso a la vivienda, ¿están trabajando en alguna iniciativa legislativa?

L.L.: Sí, también, pero no sería a corto plazo como las micro intervenciones en seguridad sino más bien un proyecto más profundo. El objetivo es transformar el Microcentro en un barrio joven, estudiantil, entendiendo que esa zona ya no es lo que era antes de la pandemia: muchas oficinas se mudaron y otras desaparecieron porque cambió la lógica laboral con la virtualidad, entre otros motivos. Las condiciones estructurales dan para eso. Tiene muchas instituciones educativas públicas y privadas cerca. Además, está muy bien conectado por subtes, trenes y colectivos. Es un proyecto de una magnitud un poco más grande que una micro intervención, pero ojalá lo podamos llevar a la Legislatura.

P.: En cuanto al transporte, Jorge Macri anunció que avanzarán con la construcción de la línea F, ¿es necesario ampliar la red de subte?

L.L.: El anuncio de la línea F se viene haciendo hace 15 años. Es una tomada de pelo. Nosotros por supuesto que queremos más subte porque sabemos lo que descomprime el transporte público y lo que lo necesitan también los ciudadanos en el día a día. Más allá de lanzar una línea nueva, habría que analizar si estructuralmente se puede extender la línea A hasta Liniers, que es una demanda histórica de los vecinos. Lo mismo con otros subtes. Igualmente, primero se tiene que analizar si la red general existente se puede ampliar. Nosotros vamos a presentar propuestas, pero la implementación es competencia de la jefatura de gobierno. Tenemos que ser consciente de lo que uno puede lograr y de lo que no también.

P.: ¿Hay interés en dar esos debates en la Legislatura o actualmente tiene más protagonismo la motosierra?

L.L.: Hoy en la Ciudad hay un duelo de motosierras entre el PRO y LLA. Se ve en la indiferencia de Jorge Macri en la educación, en la salud, en la basura, en la gente que vive en la calle, en los precios de los alquileres o en el empleo, donde entendemos que hay un problema enlazado con la educación porque a nadie le sirve tener un título abajo del brazo si después no consigue trabajo. En la experiencia que tuvimos en la FUBA lanzamos una bolsa de empleo que conectaba las búsquedas laborales con los estudiantes. Queremos proponer lo mismo.

P.: ¿Están dispuestos a dialogar con otros bloques para avanzar en nuevos proyectos?

L.L.: Sí, obvio. No se trata de que quien lo impulse sino de que efectivamente se haga. Siempre que se pueda avanzar y mejorar estamos dispuestos a trabajar con otros espacios, porque si no se va el foco y entraríamos en la lucha de poder en la que están todos.

P.: ¿Qué se juegan los porteños en esta elección?

L.L.: Es una oportunidad para votar a alguien que haga las cosas diferentes, con la sensibilidad necesaria y con el interés puesto en los vecinos y no en una lucha de poder, en una candidatura política o en un futuro acuerdo electoral. Además, es una oportunidad para no votar a los mismos de siempre, que están hace años y no resuelven los problemas. Es una oportunidad para cambiar y mejorar la Ciudad.