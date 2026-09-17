Visita del papa León XIV a la Argentina: por qué se necesitan voluntarios, cuántos tienen que ser y cómo inscribirse + Agregar ámbito en









El pontífice llegará al país entre el 8 y el 11 de noviembre para recorrer Buenos Aires, Luján y Córdoba. La Iglesia abrió la convocatoria para formar parte de la organización de estas jornadas.

La Conferencia Episcopal Argentina abrió la inscripción para sumar a 20.000 colaboradores en todo el país.

Entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, el papa León XIV realizará su primera visita oficial en Argentina con un recorrido previsto por la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba. Para garantizar la logística, la seguridad y la orientación de las miles de personas que asistirán a las actividades programadas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) junto a los gobiernos nacional y provinciales pusieron en marcha la convocatoria oficial de colaboradores.

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La iniciativa busca convocar a personas de entre 18 y 65 años que asuman tareas de acreditación, recepción y asistencia en los distintos puntos de la agenda papal. Los seleccionados deberán realizar instancias de formación previas para cumplir roles en las misas masivas, los accesos a los predios y los trayectos previstos para el traslado del pontífice.

Vatican News Por qué se necesitan voluntarios para la visita de León XIV El equipo organizador de la Iglesia estableció la necesidad de sumar voluntariado debido a las dimensiones multitudinarias de los eventos programados en los distintos puntos del país. La función principal de los colaboradores será ordenar la masa de peregrinos, brindar información, colaborar con los esquemas de acreditación y asistir al personal de seguridad y salud en el control de los accesos a los predios.

Para dimensionar el despliegue, la Conferencia Episcopal Argentina fijó un cálculo oficial de 1.000 voluntarios por cada 100.000 asistentes. Al proyectarse actividades masivas que reunirán a millones de fieles entre la Basílica de Luján, las avenidas porteñas y la capital cordobesa, la meta global requerida se estimó en 20.000 colaboradores para cubrir todas las jornadas.

Visita del Papa a la Argentina: cómo anotarse para ser voluntario La preinscripción para sumarse al equipo de colaboradores está abierta desde el 7 de septiembre de forma digital. Quienes deseen postularse deben cumplir con el requisito de edad (tener entre 18 y 65 años) y completar el formulario único habilitado por la Conferencia Episcopal Argentina en el sitio web acreditaciones.episcopado.org/voluntarios.

Una vez enviada la solicitud, el equipo organizador realizará el proceso de selección y notificará a los postulantes las fechas de las capacitaciones obligatorias. Estas instancias de formación se dictarán en octubre de manera general y específica según la función asignada, garantizando que cada colaborador conozca las medidas de asistencia y los protocolos de actuación. Inscripción obligatoria para asistir a la misa en FAdeA Para participar de la misa central que el papa León XIV encabezará en Córdoba, la Iglesia local confirmó que la inscripción previa será de carácter estrictamente obligatorio. La medida busca ordenar el flujo de ingresantes al predio del Área Material Córdoba (FAdeA) por razones de seguridad y capacidad del lugar, por lo que no se permitirá el acceso a quienes no cuenten con el registro oficial. El trámite se gestionará a través de un portal web que habilitará el Arzobispado de Córdoba en los próximos días. Dado que ya se contabilizan más de 4.000 peregrinos anotados desde distintas provincias como Salta, Chubut y Misiones, la organización dispondrá escuelas, parroquias y una vigilia nocturna para albergar a los contingentes que lleguen a la provincia.

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