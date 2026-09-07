Abren la inscripcion para ser voluntario para la visita del Papa a la Argentina: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

Leon XIV llegará al país a principios de noviembre y ya se trabaja en la organización de las jornadas.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre 2026 y el país ya prepara el operativo para su estadía.

En el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 , se abrió la preinscripción para quienes quieran ser voluntarios y formar parte del equipo que acompañará las actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La convocatoria representa una oportunidad para quienes quieran ponerse al servicio de la Iglesia y colaborar en la organización de un acontecimiento de gran relevancia para el país. Los voluntarios tendrán distintas funciones destinadas a facilitar la participación de miles de personas durante la visita del Santo Padre.

Ser voluntario implica asumir una misión de servicio basada en la responsabilidad, la humildad y la disponibilidad . Las tareas serán importantes independientemente del lugar o de la función que le corresponda a cada persona, ya que estarán orientadas a garantizar el desarrollo de las distintas actividades.

La preinscripción estará habilitada desde el 7 de septiembre y podrán postularse personas de entre 18 y 65 años . Quienes sean seleccionados deberán participar de instancias de formación general y específica, de acuerdo con la tarea que finalmente tengan asignada.

Toda la información oficial relacionada con el proceso de selección y las próximas etapas del voluntariado será comunicada mediante los canales oficiales correspondientes. Allí también se informarán las novedades vinculadas con la organización de la visita.

Para inscribirse hay que hacerlo a través del siguiente link: https://acreditaciones.episcopado.org/voluntarios

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Cuándo viene el Papa León XIV a la Argentina

Por primera vez desde su asunción, el Papa León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Durante su estadía recorrerá distintos puntos del país y ya se conocen tres de los lugares que formarán parte de su agenda: Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La organización de la visita ya comenzó formalmente. Karina Milei activó una mesa interministerial en Casa Rosada que trabajará junto con el Gabinete de La Libertad Avanza e incluiría también a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

La coordinación se desarrolla mientras avanza la preparación de los distintos operativos vinculados con la llegada del Sumo Pontífice. El trabajo contempla aspectos vinculados con la organización, la seguridad y el despliegue de las diferentes jurisdicciones involucradas.

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Qué lugares visitará León XIV durante su gira por Argentina

León XIV llegará a la Argentina desde Uruguay y permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Además de Buenos Aires, el recorrido contempla Luján y Córdoba, dos puntos centrales de la agenda prevista para la visita papal.

En Luján, uno de los principales focos estará puesto en la Basílica de Luján, donde se desarrollará una misa con sectores cubiertos y descubiertos. Las autoridades trabajan sobre un operativo de seguridad ante la expectativa por la llegada de millones de personas.

Otro de los lugares contemplados es el Área Material Córdoba, predio que ya recibió al papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1987. En Buenos Aires, en tanto, uno de los puntos previstos es el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

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Dónde dormirá el Papa León XIV en Argentina

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que León XIV se alojará durante su gira en la Nunciatura Apostólica, que funciona como embajada de la Santa Sede en la Argentina y está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El itinerario completo de la visita todavía no fue difundido y se prevé que pueda conocerse a mediados de septiembre, con los lugares precisos y los horarios correspondientes a cada actividad.

Además, García Cuerva señaló que el Papa podría utilizar el papamóvil en algunos momentos de su recorrido, lo que suma nuevos desafíos para la planificación de los operativos de seguridad.

Cómo será el operativo de seguridad por la visita del Papa

El Gobierno nacional trabaja de manera coordinada con las distintas jurisdicciones para garantizar la seguridad durante la visita de León XIV. El dispositivo contempla la participación de fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y las demás provincias involucradas en el recorrido.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, explicó que el trabajo comenzó hace tiempo y que a fines de junio un equipo de seguridad del Vaticano realizó una primera avanzada para recorrer los posibles lugares incluidos en la agenda.

La funcionaria también anticipó el armado de comandos unificados y explicó que será necesario reforzar la presencia de las policías provinciales en rutas y controles. El objetivo es coordinar el despliegue de seguridad durante las distintas etapas de la visita del Papa León XIV a la Argentina.