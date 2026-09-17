El líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado a cinco años de prisión: los motivos

El juez federal de Bariloche homologó un juicio abreviado. El referente mapuche reconoció su pertenencia a la RAM y evitó la acusación por asociación ilícita.

El juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla condenó a Facundo Jones Huala a cinco años y dos meses de prisión luego de homologar un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía, la querella y la defensa. El referente mapuche reconoció su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y evitó enfrentar una acusación más grave.

La pena comenzó a computarse desde junio de 2025, cuando Jones Huala fue detenido en El Bolsón . El acuerdo permitió cerrar el expediente sin avanzar hacia un juicio oral y, como parte de las negociaciones, el Ministerio Público Fiscal desistió de los recursos con los que buscaba trasladarlo nuevamente al penal de máxima seguridad de Rawson.

De esta manera, Jones Huala permanecerá alojado en Esquel , adonde había sido trasladado en julio. El entendimiento se produjo luego de varias semanas de conversaciones entre las partes, en las que también intervino el propio dirigente.

Uno de los principales puntos de discusión fue la calificación jurídica de los hechos . La Fiscalía había buscado inicialmente que Jones Huala asumiera responsabilidad bajo el artículo 210 bis del Código Penal, vinculado con asociaciones ilícitas destinadas a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional o con estructura militar.

Bajo esa figura, la acusación ofrecía una pena de cinco años y medio de prisión o la posibilidad de avanzar hacia un juicio oral, donde la escala penal podía alcanzar los 20 años. La Fiscalía también buscaba probar presuntas “ramificaciones internacionales” entre la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), de Chile, y la RAM, en Argentina .

Jones Huala y su defensa rechazaron esa imputación y finalmente la acusación quedó encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal, referido a la participación en organizaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor. También se incluyó la figura de apología del delito, prevista en el artículo 213.

Facundo Jones Huala fue detenido en julio de 2025 en El Bolsón.

Jones Huala reconoció su pertenencia a la RAM

Como parte del acuerdo, el dirigente reconoció haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche, algo que ya había sostenido públicamente. Según su defensa, el entendimiento no incluyó arrepentimientos ni pedidos de disculpas.

La Gremial de Abogados explicó que la decisión de aceptar el juicio abreviado estuvo relacionada con el riesgo de afrontar una condena considerablemente mayor si el expediente llegaba a juicio oral.

“No estábamos en condiciones de decirle, y no le dijimos: ‘Jugate 10 o 12 o 15 años de tu vida a que podés ganar el juicio’”, manifestó la defensa al justificar la estrategia adoptada. Además, reiteró sus cuestionamientos al proceso judicial y sostuvo que “las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad”.

Sobre la posición de Jones Huala respecto de la organización, sus abogados remarcaron: “Facundo siempre aceptó y asumió ser de la RAM, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste”.

El origen de la causa contra Jones Huala

El expediente tuvo como uno de sus antecedentes la presentación que Jones Huala realizó en febrero de 2025 de su libro "Entre Rejas, Antipoesía incendiaria" en una biblioteca de Bariloche. Durante aquella actividad, reivindicó públicamente sabotajes y afirmó la existencia de la RAM.

En esa oportunidad, definió a la organización como “el sector más autonomista del movimiento mapuche” y manifestó que reivindicaba la liberación nacional “e incluso la lucha armada”. Esas declaraciones formaron parte de los hechos analizados en la causa que ahora quedó resuelta mediante el juicio abreviado.

Con la homologación judicial, la pena quedó fijada en cinco años y dos meses de prisión efectiva. El período que Jones Huala lleva detenido desde junio de 2025 será tenido en cuenta para el cómputo de la condena.