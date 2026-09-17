Lo publicó Ámbito, lo negó la Oficina de Respuesta Oficial y ahora lo confirma el Presupuesto 2027

El proyecto enviado al Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a tomar un crédito de hasta u$s2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales. En febrero, Ámbito había revelado las gestiones con Francia por los Scorpène, una información que luego fue negada por la Oficina de Respuesta Oficial.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso autoriza al Gobierno a tomar un crédito de hasta u$s2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales destinados a la Base Naval Mar del Plata. La previsión aparece en medio de la tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas y mientras avanzan las conversaciones con empresas extranjeras por la recuperación de la capacidad submarina de la Armada.

En febrero de este año, Ámbito publicó que el gobierno de Javier Milei había reactivado las negociaciones para adquirir tres submarinos de la clase Scorpène a Naval Group , el astillero francés con participación estatal. La operación, que también contemplaba otros buques para patrullaje marítimo, había sido vinculada a las conversaciones que Milei mantuvo con el presidente francés Emmanuel Macron.

La publicación generó una respuesta inmediata de la entonces flamante Oficina de Respuesta Oficial. A través de su cuenta en X, el organismo calificó de falsa la información sobre la compra de los submarinos y sostuvo que el Gobierno no había cerrado una operación de adquisición. La aclaración oficial apuntaba a que existía una carta de intención con Francia para iniciar consultas, pero no un contrato de compra.

El episodio tuvo, además, una particularidad. Poco después de la desmentida oficial, Ámbito difundió un registro de una entrevista en la que el propio Milei había hablado de la operación con Francia y había afirmado que la Argentina estaba comprando submarinos.

La Oficina de Respuesta Oficial desmintió una nota de Ámbito, pese a que el propio Milei anunció la compra de submarinos a una empresa francesa. Conocé más: https://t.co/7vXtQ0sJwo https://t.co/Lsw1GlkR40 pic.twitter.com/dw5UhHtEsn

Siete meses después, el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso aporta un dato clave. La planilla anexa al artículo 42 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar una operación de crédito público por hasta u$s2.300 millones para la “adquisición de tres submarinos convencionales”, con destino a la Base Naval Mar del Plata y un plazo mínimo de amortización de tres años.

El artículo 42 funciona como una habilitación para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar el financiamiento. La concreción de la operación dependerá de la aprobación del Presupuesto y de las negociaciones posteriores para obtener el crédito. Los submarinos tampoco figuran como una inversión con crédito presupuestario ejecutable durante 2027.

El Presupuesto, sin embargo, no identifica al proveedor ni al modelo. La autorización se limita a establecer el monto máximo del préstamo, el destino del financiamiento y la cantidad de unidades. La misma planilla del artículo 42 contempla otros U$s1.200 millones para la incorporación de dos fragatas multimisión con destino a la Base Naval Puerto Belgrano. En conjunto, las dos operaciones vinculadas a la Armada representan una autorización potencial de crédito por u$s3.500 millones.

La recuperación de la capacidad submarina se produce, además, en un momento de mayor tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas. En las últimas semanas, Milei volvió a colocar el reclamo de soberanía en el centro de su agenda, mientras Londres ratificó su posición sobre las islas. El Gobierno argentino también anunció medidas vinculadas con empresas que participan de la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur y volvió a impulsar el fortalecimiento de la presencia argentina en Tierra del Fuego.