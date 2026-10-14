Emilio Monzó destacó a Sergio Massa por su capacidad de diálogo y cuestionó al Gobierno nacional + Agregar ámbito en









El expresidente de la Cámara de Diputados se reunió con jóvenes del Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires y resaltó la capacidad del líder del espacio para convertir acuerdos políticos en hechos concretos. También criticó la estrategia de confrontación del oficialismo

Emilio Monzó destacó este miércoles a Sergio Massa por su capacidad de diálogo y su poder para alcanzar acuerdos, durante un encuentro con la juventud del Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires. En la reunión, el ex presidente de la Cámara de Diputados también cuestionó al Gobierno nacional por su estrategia de confrontación y la falta de respuestas a los problemas cotidianos de la población.

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“Massa es un dirigente que tiene diálogo y poder para transformar acuerdos en hechos”, sostuvo Monzó, al referirse a las características que considera fundamentales para construir consensos en la política argentina.

En ese sentido, el dirigente señaló que el líder del Frente Renovador reúne dos capacidades que, según su mirada, escasean en la dirigencia actual: la posibilidad de sentarse a negociar con quienes piensan distinto y la fuerza política necesaria para convertir esos entendimientos en medidas concretas.

El expresidente de la Cámara de Diputados se reunió con jóvenes del Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires y resaltó la capacidad del líder del espacio para convertir acuerdos políticos en hechos concretos. Monzó cuestionó la estrategia del Gobierno nacional Durante el encuentro con los jóvenes del espacio, Monzó también apuntó contra la gestión nacional. El ex titular de la Cámara de Diputados cuestionó un modelo de conducción basado en la confrontación política y sostuvo que esa dinámica no ofrece respuestas a las principales demandas de la sociedad.

Las críticas se centraron en la distancia entre las disputas políticas del oficialismo y los problemas concretos que enfrentan los ciudadanos. Frente a ese escenario, el dirigente puso el foco en la necesidad de recuperar el diálogo y la construcción de acuerdos como herramientas para avanzar en soluciones.

Las declaraciones de Monzó se producen en medio de las tensiones internas del peronismo y de las versiones sobre posibles alianzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En ese escenario, circularon especulaciones sobre una eventual fórmula integrada por Sergio Massa y Máximo Kirchner, aunque desde el entorno del exministro de Economía rechazaron esa posibilidad. Al mismo tiempo, persisten las diferencias entre los sectores que responden a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof por el liderazgo y el futuro del espacio. En ese contexto, el planteo de Monzó volvió a poner el foco en el diálogo y la construcción de acuerdos como herramientas para articular una alternativa política.

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