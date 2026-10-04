Sergio Massa expresó su apoyo a Lula da Silva en las elecciones de Brasil + Agregar ámbito en









El exministro de Economía publicó un mensaje en X durante la jornada electoral y acompañó su respaldo con las banderas de ambos países y un corazón rojo.

Elecciones en Brasil: el mensaje de Sergio Massa en apoyo a Lula.

Sergio Massa expresó su respaldo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. El exministro de Economía publicó un mensaje en X acompañado por las banderas de Argentina y Brasil y un corazón rojo, en la jornada en que se desarrolla la primera vuelta.

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Lula busca un cuarto mandato al frente de Brasil como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), con Geraldo Alckmin como compañero de fórmula. La elección también define gobernadores, bancas legislativas y parte del Senado, en una jornada con más de 158 millones de personas habilitadas para votar.

https://t.co/9qwRzkST1d — Sergio Massa (@SergioMassa) October 4, 2026 El vínculo entre Massa y Lula En julio de 2023, cuando Massa era ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, ambos mantuvieron un encuentro durante la Cumbre del Mercosur en Ciudad de Iguazú. En esa oportunidad analizaron alternativas de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) para empresas relacionadas con la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

El nuevo respaldo también se produce después de los cuestionamientos del Frente Renovador a la tensión diplomática entre el Gobierno de Javier Milei y Lula. En julio, el espacio de Massa había advertido que un agravamiento de las diferencias podía afectar la producción, el empleo, las pymes y el intercambio comercial entre ambos países.

Lula y Flávio Bolsonaro, los principales candidatos El principal rival de Lula es Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Ambos aparecen como los principales protagonistas de una elección que también tiene impacto sobre la relación entre Brasil y la Argentina.

Para evitar una segunda vuelta, una fórmula debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, los dos más votados competirán nuevamente el 25 de octubre.