Más allá del despliegue logístico, la campaña tiene objetivos estratégicos: ampliar la Base Petrel, impulsar una conexión aérea privada desde Ushuaia y desarrollar capacidades satelitales en un territorio que despierta un creciente interés geopolítico entre las principales potencias mundiales.

La Argentina avanza en una nueva campaña con un tinte geopolítico clave.

El rompehielos ARA Almirante Irízar zarpó bajo el mando del capitán de navío Héctor Vera. Comenzó así la 123 Campaña Antártica 2026-2027. La operación es una demostración de capacidad logística, presencia territorial y proyección estratégica.

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La planificación del Comando Conjunto Antártico en línea con la política antártica que marca la Cancillería incluye al aviso ARA Puerto Argentino y al transporte ARA Canal Beagle. También participan aviones C-130 Hércules y Twin Otter, helicópteros Sea King y Bell 212. Una combinación de medios navales y aéreos que deberá garantizar el abastecimiento, el relevo de dotaciones y el despliegue científico.

El plan contempla reabastecer las siete bases permanentes y habilitar cinco temporarias. Hay que trasladar combustible, alimentos, maquinaria, personal y equipamiento. Todo en un ambiente donde una falla logística puede convertirse en un problema de supervivencia.

En la misión se brinda apoyo a la ciencia en coordinación con la Cancillería (Secretaría de Antártida, Malvinas, Política Oceánica y Atlántico sur), al relevo de personal científico y al despliegue temporal de campamentos en áreas de estudio.

El conjunto de actividades mantiene activas las capacidades de despliegue polar en entornos extremos, una señal clara de presencia soberana y vigilancia sobre el tráfico marítimo y aéreo extranjero.

En esa misma línea de adquirir capacidades en ambientes polares el Ejército Argentino participará con observadores técnicos en la Operación Nanook 2027, el principal ejercicio militar que Canadá realiza en el Ártico. Las tensiones entre potencias en el Ártico se siguen de cerca en gabinetes de inteligencia nacional.

El Ártico, que no tiene el esquema internacional de protección del Tratado del Antártico es un espejo a observar. Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega y Rusia, (3 de ellos son miembros del Tratado Antártico) compiten (a menudo con exhibición de poder militar) por acceder a recursos estratégicos del subsuelo.

El conjunto de actividades mantiene activas las capacidades de despliegue polar en entornos extremos

El desarrollo de capacidades satelitales en el polo Sur

La segunda etapa de la Campaña Antártica tendrá un componente de particular interés geopolítico. En la base Belgrano II se prevé avanzar con el traslado de materiales para la instalación de antenas de la Estación Terrena que desarrollan la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y VENG S.A.

Belgrano II es la base argentina más cercana al polo sur. Su emplazamiento ofrece una posición privilegiada para el seguimiento de satélites que recorren órbitas polares.

El proyecto contempla dos antenas con capacidades de seguimiento, telemetría y telecomando. El objetivo es consolidar un tercer nodo operativo de la red satelital nacional.

Los satélites de observación terrestre, meteorología y reconocimiento militar sobrevuelan regularmente los polos. Necesitan estaciones terrestres para recibir información, transmitir instrucciones y mantener sus operaciones.

China dispone de infraestructura de seguimiento y comunicaciones en sus bases Zhongshan y Qinling. También desarrolla capacidades vinculadas con BeiDou, su sistema de navegación.

Rusia utiliza instalaciones antárticas para dar soporte a GLONASS y a sistemas satelitales de alerta temprana. Estados Unidos opera enlaces en McMurdo y el Polo Sur. Noruega administra TrollSat, una infraestructura importante para satélites europeos. Australia también amplía sus capacidades de comunicaciones.

La infraestructura satelital tiene naturaleza de doble uso como la generalidad de los sensores sean radares, receptores de comunicaciones, sonares multihaz de alta resolución usados en pesca antártica regulada por la Comisión de Conservación de Recursos Vivos Antárticos (CCRVMA) y otros ingenios electrónicos.

Puede procesar información meteorológica y oceanográfica. También puede aportar capacidades de seguimiento y obtención de información estratégica. La diferencia está en los datos, los usuarios y las aplicaciones: el mundo científico o el plano militar.

Petrel, HeliUshuaia y la competencia por el puente aéreo antártico

La ampliación de la Base Antártica Conjunta Petrel es otro de los objetivos centrales de la campaña. El destino recibirá alrededor de 1.600 metros cúbicos de materiales, maquinaria y equipamiento para continuar las obras en los módulos habitacionales y la pista.

El propósito es convertirla en una plataforma operativa durante todo el año. La planificación oficial apunta a una distribución de funciones: Ushuaia como puerta de entrada, Petrel como centro de operaciones marítimas y aéreas y el Irízar como enlace logístico por mar.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, planteó que la Argentina con la Base Naval Integrada en Ushuaia y el puente con Petrel pretende pasar de sostener su presencia a potenciar su proyección estratégica hacia la Antártida.

La frase tiene consecuencias concretas. Una base con capacidad de operar durante todo el año modifica las posibilidades de despliegue. Reduce las limitaciones estacionales y abre oportunidades para organizar expediciones científicas, operaciones logísticas y servicios a terceros países.

En ese esquema aparece HeliUshuaia. La empresa fundada por el empresario y piloto Edelio Osvaldo Mella, junto con Roberto Valdés, busca desarrollar un servicio privado de conectividad aérea entre Ushuaia y las bases antárticas.

Presti ratifica la presencia argentina en Antártida

La compañía opera a través de Volar S.A. y registra helicópteros Robinson R-44 en su flota. Pero el proyecto tiene una pieza de mayor alcance: un bimotor turbohélice Beechcraft B-200.

En 2025, Volar S.A. recibió un Aporte No Reembolsable (ANR) del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) destinado a financiar la adquisición del avión. El anuncio fue realizado por Agustín Coto, entonces legislador provincial de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión N.º 7 de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida.

El FAMP es un fondo fiduciario público creado mediante el Decreto 725/2021. Su Comité Ejecutivo se compone de tres funcionarios, dos de ellos designados a propuesta de Luis Caputo y opera bajo la órbita del ministerio de Economía, con facultades para aprobar proyectos y beneficios financieros destinados a iniciativas productivas en la provincia de Tierra del Fuego.

Mirgor, el grupo empresario fueguino liderado por Nicolás “Nicky” Caputo primo del ministro de Economía tenía en desarrollo un plan similar con la utilización de un avión Basler BT 67 que adquirió la compañía.

En diciembre de 2025 la aeronave sufrió un despiste en el aeropuerto de Río Grande y los daños frenaron la iniciativa. En febrero de 2026, la empresa HeliUshuaia completó el primer vuelo civil de entrenamiento entre Ushuaia y Petrel con el Beechcraft B-200.

Para esta campaña se autorizaron 14 vuelos de entrenamiento. El Beechcraft será utilizado para formar pilotos y desarrollar experiencia en operaciones de clima polar extremo.

El plan apunta a construir un negocio de conectividad aérea con aplicaciones comerciales, sanitarias y logísticas. También busca ocupar un nicho que tiene un competidor instalado: Aerovías DAP, la compañía chilena que opera vuelos entre Punta Arenas y la Antártida.

DAP ya cuenta con una trayectoria en el transporte de personal, programas antárticos de distintos países y vuelos chárter vinculados con el turismo de cruceros. Ushuaia pretende disputar ese mercado con la base Petrel como plataforma de destino y puente hacia la Antártida profunda.