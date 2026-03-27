En directo la cadena nacional del Gobierno por el caso YPF
El Ejecutivo brinda un anuncio en cadena nacional luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara la sentencia contra la Argentina por la expropiación de la petrolera. La decisión judicial significó un alivio millonario para el país.
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