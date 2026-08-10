Diego Santilli asumirá "ad honorem" en el Directorio de YPF como representante del Estado

El jefe de Gabinete ocupará el lugar que dejó vacante Manuel Adorni. Al igual que sus antecesores, ejercerá la representación del Estado mediante la Acción de Oro.

A poco más de un mes de haber reemplazado a Manuel Adorni como jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli se sumará al Directorio de YPF en representación del Estado nacional. Será en el cargo de Director Titular por la Clase A .

Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que el jefe de Ministros se incorporará a la mesa chica de la compañía petrolera que actualmente preside Horacio Marín, en una de las posiciones institucionales de mayor relevancia ya que ejercerá la representación mediante la Acción de Oro.

En su entorno aseguran que "ejercerá el cargo ad honorem" . El jefe de Gabinete tomó la decisión de renunciar a la remuneración , decisión que también fue adoptada por sus antecesores.

De acuerdo con el balance aprobado por la compañía para 2026, el salario promedio de un director ronda los u$s954.000 anuales . Siguiendo los lineamientos libertarios, Santilli no percibirá el ingreso durante el tiempo que ocupe el cargo.

Desde su expropiación en abril del 2012, el Gobierno conserva el 51% de las acciones de la petrolera. A razón del capital mayoritario que tiene el Estado y de la Acción de Oro, Santilli podrá ejercer el poder de veto sobre decisiones estratégicas, además de tener influencia directa en las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de contar con un voto determinante ante procesos de fusión, reorganización o privatización de la compañía.

El Directorio de YPF está integrado por 11 directores titulares, seis directores suplentes y seis síndicos (tres titulares y tres suplentes). Allí, el representante del Estado ocupa una silla exclusiva, dada la participación mayoritaria sobre el capital, que permite mantener a resguardo los intereses argentinos en el marco de las decisiones de la empresa.

El actual jefe de Gabinete viene a ocupar la silla que dejó vacante Manuel Adorni tras su renuncia en junio. El exfuncionario había asumido como director Clase A a fines de enero, en reemplazo de su antecesor Guillermo Francos, quien pasó a ocupar el cargo de director Clase D.

YPF alcanzó un trimestre récord, impulsada por el salto del petróleo, el crecimiento del shale y la mejora del downstream.

YPF tuvo el mejor trimestre de su historia: sus ganancias saltaron casi 200% impulsadas por el precio del petróleo

La confirmación del ingreso de Santilli al directorio de YPF se conoce luego de que la petrolera presentara el mejor balance trimestral de su historia. Las acciones avanzaron alrededor de 1% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, mientras que los ADR subieron 3,6% durante la rueda, acompañados por un salto de 5,6% en el precio internacional del petróleo.

De acuerdo a las cifras oficiales de la empresa, durante el segundo trimestre obtuvo una ganancia neta de u$s1.205 millones, casi tres veces los u$s409 millones registrados entre enero y marzo y muy por encima de los u$s58 millones del mismo período de 2025.

Su EBITDA ajustado alcanzó un récord de u$s2.804 millones, con un margen de 43%, el mayor en dos décadas, mientras que los ingresos crecieron 42% interanual hasta u$s6.574 millones.

Una de las principales explicaciones detrás del salto de los resultados estuvo en el fuerte aumento del precio del petróleo. Como YPF no mantiene coberturas sobre su producción de crudo, la mejora de los precios internacionales se trasladó directamente al balance y permitió que el valor promedio realizado alcanzara los u$s91,1 por barril, un 33% más que durante el primer trimestre y 53% por encima de un año atrás.