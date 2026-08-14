Acciones energéticas y ON: cuáles fueron las mejores inversiones del sector en julio

Las acciones energéticas argentinas cerraron julio con mayoría de subas en dólares, impulsadas por el rebote del petróleo. YPF lideró el rendimiento mensual, Vista fue la de mejor desempeño anual y las ON dollar linked de Vista ofrecieron las TIR más altas del panel relevado.

Las acciones energéticas argentinas cerraron julio de 2026 con mayoría de resultados positivos en dólares y en pesos, en un mes marcado por la recuperación del precio internacional del petróleo y la expectativa por nuevos proyectos vinculados a Vaca Muerta y al RIGI. Según el Informe Mensual de Energía y Mercado de RICSA ALyC, YPF fue la acción local de mejor rendimiento mensual en dólares, con una suba del 15,5%, mientras que Vista Energy encabezó el desempeño anual, con un avance del 57,6%.

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El movimiento estuvo en línea con el rebote del crudo. Durante julio, el Brent subió 23,6% mensual y el WTI avanzó 21,8%, lo que favoreció a las compañías con mayor exposición al petróleo, especialmente dentro del segmento upstream.

El buen clima también se reflejó en el mercado de deuda corporativa energética. En el caso de las obligaciones negociables , el informe no mide la variación de precios sino la TIR al 31 de julio de 2026. Allí, los mayores rendimientos se concentraron en ON dollar linked de Vista Energy, mientras que en hard dollar la TIR más alta correspondió a un bono de YPF.

Entre las acciones energéticas argentinas medidas en dólares, YPF tuvo el mejor desempeño de julio. El ADR de la petrolera subió 15,5% mensual y acumuló una mejora del 56,6% en el año.

La performance de YPF se dio en un mes de fuerte actividad para el sector, con avances en proyectos de infraestructura, nuevos anuncios vinculados al RIGI y un precio internacional del crudo que volvió a operar en niveles más altos tras la tensión geopolítica global.

Vista Energy quedó en segundo lugar por rendimiento mensual en dólares, con una suba del 10,4%. Sin embargo, fue la acción argentina de mejor desempeño anual dentro del panel, con una ganancia del 57,6%.

Pampa Energía y Edenor completaron el segundo grupo de mejores rendimientos mensuales, ambas con una suba del 7,5% en dólares. En el caso de Pampa, el avance anual fue del 16,1%, mientras que Edenor mantuvo una caída interanual del 5,9%, la única baja anual dentro de los papeles destacados por el informe.

TGS también acompañó el movimiento positivo, con un avance mensual del 7,1% y una suba anual del 10,9%. Central Puerto fue la de menor rendimiento mensual dentro del grupo de ADR energéticos relevados, con una mejora del 2,7%, aunque acumuló un avance anual del 25%.

Vista fue la acción energética de mejor rendimiento anual

El ranking anual muestra una disputa más pareja entre Vista e YPF. Vista encabezó el panel con una suba del 57,6% en dólares, seguida muy de cerca por YPF, que acumuló un avance del 56,6%.

Vista encabezó el panel con una suba del 57,6% en dólares, seguida muy de cerca por YPF, que acumuló un avance del 56,6%.

La diferencia entre ambas compañías es que Vista logró el mejor rendimiento anual, mientras que YPF lideró el mes de julio. En los dos casos, el impulso estuvo asociado al atractivo de los activos no convencionales, la expectativa de crecimiento productivo y la mejora del precio internacional del crudo.

Más atrás quedaron Central Puerto, con una suba anual del 25%; Pampa Energía, con 16,1%; y TGS, con 10,9%. Edenor fue la excepción: pese al rebote mensual, todavía acumuló una caída anual del 5,9% en dólares.

En pesos, también hubo movimientos relevantes dentro del panel local. Central Costanera subió 11,39% en julio, Metrogas avanzó 11,38%, Edenor ganó 8,60%, Pampa Energía subió 8,50% y TGS mejoró 8,65%. En cambio, Transener cayó 5,73% y Camuzzi retrocedió 2,30% en el mes.

ON hard dollar: YPF tuvo la TIR más alta

En obligaciones negociables hard dollar, denominadas y pagaderas en dólares, el mayor rendimiento del panel correspondió a YPF YM38O, con una TIR del 3,55% y una duration modificada de 0,93.

El segundo lugar fue para Otamérica Ebytem OTS5O, con una TIR del 3,33% y una duration de 0,22. Luego aparecieron YPF Luz YFCMO, con una TIR del 3,10%, y Pan American Energy PN34O, con 3,06%.

Vista Energy Argentina VSCYO mostró una TIR del 2,82%, mientras que YPF YM37O rindió 2,39%. En la parte baja de la curva hard dollar quedaron YPF Luz YFCIO, con 1,48%; YPF Luz YFCKO, con 1,41%; YPF Luz YFCNO, con 0,89%; y Pan American Energy PN38O, con 0,68%.

El ranking muestra que, dentro de los instrumentos en dólares, las mayores TIR estuvieron concentradas en bonos de YPF, Otamérica Ebytem, YPF Luz y Pan American Energy, aunque con diferencias relevantes de duration.

ON dollar linked: Vista ofreció los rendimientos más altos

En obligaciones negociables dollar linked, denominadas en dólares pero pagaderas en pesos al tipo de cambio oficial, Vista Energy concentró los rendimientos más altos del panel.

La ON VSCJO mostró una TIR del 6,96%, la más elevada del relevamiento, con una duration modificada de 0,57. En segundo lugar quedó VSCKO, también de Vista, con una TIR del 5,80% y una duration de 1,56.

Más atrás aparecieron YPF YMCLO, con una TIR del 4,59%; Pan American Energy PNECO, con 4,53%; y Pan American Energy PNRCO, con 4,48%.

El resto del panel se ubicó por debajo de esos niveles: YPF YMCRO rindió 4,17%, YPF Luz YFCDO 4,08%, Vista VSCQO 3,33%, Pan American Energy PNICO 3,11% y Oleoductos del Valle OLC3O 2,67%.

La diferencia frente a las ON hard dollar es clara: los instrumentos dollar linked ofrecieron TIR más elevadas, con Vista como principal referencia de rendimiento dentro de esa curva.

El mercado energético sigue activo

El informe también destacó movimiento en nuevas emisiones. AES Argentina licitó a comienzos de agosto una obligación negociable por u$s50 millones a 24 meses, con una demanda de u$s77,9 millones que llevó la colocación al máximo previsto. La tasa fija fue del 6,47% anual y los fondos se destinarán a financiar capex, capital de trabajo y mejorar el perfil de vencimientos.

El resultado financiero del mes muestra que el sector energético volvió a quedar entre los focos más activos del mercado local. En renta variable, el mayor rendimiento mensual fue para YPF y el mejor desempeño anual para Vista. En deuda corporativa, las ON dollar linked de Vista ofrecieron las TIR más altas, mientras que en hard dollar lideró YPF.

La combinación de petróleo más alto, nuevos proyectos RIGI, avances en infraestructura y mayor actividad financiera sostiene el interés de los inversores por las compañías energéticas argentinas. El desempeño de julio confirmó que el mercado sigue premiando especialmente a las empresas con exposición directa a Vaca Muerta y a los proyectos de exportación.

Un municipio salió al mercado

Una novedad en el mercado fue que el municipio de San Isidro realizó con éxito la licitación de su primer bono de inversión privada en el mercado de capitales, convirtiéndose en el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en financiar obra pública mediante esta herramienta.

La emisión, por un monto de $30.000 millones destinados al plan de renovación urbana, recibió ofertas por casi $39.000 millones, lo que representa una sobresuscripción del 29%. A pesar de la alta demanda, se mantendrá el monto original a colocar. Desde Adcap Grupo Financiero, que participaron de la licitación, destacaron que la tasa fue TAMAR + 7%.

"El resultado de la licitación refleja la confianza del mercado en la gestión fiscal y el potencial de San Isidro", señalaron desde el Municipio.