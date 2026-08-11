Horacio Marín elevó la apuesta de Argentina LNG: YPF proyecta hasta u$s55.000 millones en exportaciones

El presidente y CEO de YFPF, Horacio Marín, destacó el salto de productividad de YPF, la transformación de Vaca Muerta y los proyectos de infraestructura que pueden multiplicar las exportaciones de petróleo y GNL.

Horacio Marín habló ante productores, proveedores y consultores luego que YPF presentó un trimestre récord, con u$s1.205 millones de ganancia neta y un EBITDA ajustado de u$s2.804 millones.

YPF atraviesa una etapa de transformación que, según su presidente y CEO, Horacio Marín , ya dejó atrás la fase inicial de reordenamiento y entró en una instancia mucho más exigente: la ejecución a gran escala . Frente a empresarios, proveedores y consultores de la industria reunidos en el Supplier Day organizado por Econojournal y Trosero, Marín trazó un escenario de fuerte expansión para la compañía, con Vaca Muerta como eje, una agenda agresiva de eficiencia y productividad y una batería de proyectos destinados a convertir el crecimiento de la producción en un salto exportador.

El mensaje de fondo para la cadena de valor fue contundente: YPF necesitará que sus proveedores acompañen el ritmo de crecimiento y, sobre todo, que modifiquen la forma en que trabajan. La compañía pretende pasar de una relación basada en la supervisión y el cumplimiento contractual a otra donde los objetivos de productividad estén alineados y las ganancias de eficiencia sean compartidas.

"Ahora viene la ejecución" , resumió Marín al describir la etapa que atraviesa la petrolera. Y el punto de partida no es menor: horas antes de su exposición, YPF había presentado el mejor balance trimestral de su historia, con una ganancia neta de u$s1.205 millones , casi tres veces superior a la del primer trimestre y muy por encima de los u$s58 millones del mismo período de 2025.

El EBITDA ajustado alcanzó además un récord de u$s2.804 millones , con un margen del 43%, mientras los ingresos crecieron 42% interanual hasta u$s6.574 millones. En el primer semestre, el EBITDA ajustado acumuló u$s4.398 millones, un 86% más que en igual período del año anterior.

Pero para Marín, el salto de resultados no debe interpretarse solamente como consecuencia de la mejora de los precios. "Duplicamos las ganancias de YPF sin cambio de precio" , aseguró al explicar que la transformación interna de la compañía permitió capturar eficiencias en perforación, administración, logística, facturación y utilización de datos.

Vaca Muerta, productividad y una YPF que cambia de escala

El presidente de YPF puso el foco en la dimensión que está adquiriendo la operación de la compañía en Vaca Muerta. La producción de shale oil alcanzó en el segundo trimestre los 212.700 barriles diarios, un 47% más interanual, y ya representa el 80% del petróleo producido por YPF.

Al mismo tiempo, la empresa está reduciendo deliberadamente su exposición al convencional. La producción petrolera total fue de 265.500 barriles diarios en el trimestre, pero la composición del portfolio continúa desplazándose hacia los barriles de shale, cuyo costo de extracción se ubicó alrededor de u$s4 por barril equivalente, frente a u$s23,6 en los campos convencionales.

Esa transformación explica también el incremento de las inversiones: YPF desembolsó u$s1.340 millones durante el trimestre, un 37% más que entre enero y marzo, con el 77% destinado al desarrollo no convencional.

YPR presentó un RIGI para el proyecto LLL Oil, que contempla inversiones por u$s25.000 millones durante 15 años, más de 1.150 pozos y una producción objetivo cercana a 240.000 barriles diarios hacia 2032. YPF

Marín, sin embargo, planteó una escala futura todavía mayor. Según explicó, cuando se observa la producción operada -es decir, el volumen total de los yacimientos que YPF opera, más allá de su participación económica-, la dimensión del crecimiento proyectado es extraordinaria.

"Cuando agarrás lo operado, te vas ocho veces arriba", sostuvo al comparar la evolución prevista hacia 2031. Para fines de este año, la compañía espera alcanzar unos 250.000 barriles diarios netos, mientras que el volumen operado superará ampliamente los 760.000 barriles diarios. Ese crecimiento, advirtió, exige cambiar también la productividad de toda la cadena.

El desafío de YPF: que los proveedores ganen más si son más eficientes

Una de las definiciones más fuertes de Marín frente a los empresarios estuvo vinculada con el modelo de relación entre YPF y sus proveedores. El ejecutivo sostuvo que el problema no pasa simplemente por exigir mejores resultados, sino por modificar los incentivos de los contratos.

Para explicar el modelo que busca implementar, volvió a recurrir a la comparación con la industria automotriz y particularmente con Toyota. "El objetivo del Toyota Well, creo que a veces está mal entendido: no es el ciclo de pozo", señaló. La clave, según explicó, está en la integración con los proveedores y en que ambas partes tengan objetivos comunes. "No quiero supervisar a los proveedores. Los audito cada tanto, pero la productividad me la tenés que cumplir", planteó.

Con el Toyota Well aplicado a YPF, la transformación será especialmente relevante por el volumen de actividad que Horacio Marín proyecta para los próximos años.

El modelo que impulsa YPF contempla que una parte de las ganancias obtenidas por mayor productividad sea transferida directamente al proveedor. Marín detalló que, en determinados equipos de perforación, la compañía está compartiendo 40% del ahorro obtenido con la productividad en la boca de pozo.

La lógica es modificar el incentivo económico: que hacer el trabajo mejor y más rápido resulte más rentable para el proveedor que utilizar más recursos. "Si vos lo hacés más eficiente, ganás más plata", sintetizó.

Según Marín, actualmente buena parte de los contratos de servicios tienen incentivos que funcionan en sentido contrario. "Si él, que trabaja para nosotros, pone cinco personas de más, gana más plata en el contrato que si pone cinco personas de menos. Y debería ser al revés", cuestionó.

Una escala de inversión que exigirá a toda la industria

Marín planteó que el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de exportación que impulsa YPF generarán una demanda de servicios e infraestructura muy superior a la conocida hasta ahora. "La inversión que va a haber en Vaca Muerta en los próximos años es mucho más que cualquier super major de lo que hacen en todo el mundo", afirmó.

En ese escenario, pidió explícitamente a la cadena de valor que no interprete la expansión de YPF como una amenaza a la disponibilidad de trabajo. Por el contrario, consideró que el crecimiento será suficientemente grande como para incorporar a una cantidad mucho mayor de empresas. "No tienen que tener miedo de que no van a tener trabajo", sostuvo ante los empresarios.

Y fue todavía más lejos al dimensionar el impacto que podrían tener los proyectos de GNL y petróleo. Recordó que un gran desarrollo hidrocarburífero en el que participó anteriormente llegó a involucrar a unas 1.000 pymes y estimó que un proyecto de GNL podría multiplicar varias veces esa escala. "El LNG debe ser 12, 15 veces más grande que eso, y ni te digo lo que es con todo lo del petróleo que hacemos", aseguró.

La advertencia, en consecuencia, es que el cuello de botella no estará solamente en los recursos naturales, sino también en la capacidad de las empresas de servicios para acompañar el crecimiento con productividad, tecnología y capacidad de ejecución. Un ejemplo es las millones de toneladas de arena necesarias para las fracturas hidráulicas.

Argentina LNG: Marín elevó la apuesta exportadora hasta u$s55.000 millones

Entre los anuncios más relevantes de la exposición apareció el salto en la escala potencial del proyecto Argentina LNG. Marín explicó que las primeras estimaciones de exportaciones que había manejado YPF quedaron superadas por un diseño más eficiente basado en el procesamiento de wet gas.

"Hoy nos da 55", respondió cuando fue consultado por la dimensión exportadora potencial del proyecto. Se refería a una estimación de hasta u$s55.000 millones para 2031, bajo determinados supuestos de precios. La cifra supone un salto muy significativo respecto de los aproximadamente u$s30.000 millones que inicialmente había calculado la compañía.

Marín aclaró que el escenario fue calculado con valores de referencia cercanos a u$s70 por barril y alrededor de u$s6,50 por millón de BTU, y advirtió que con precios superiores el potencial podría ser todavía mayor. "Con u$s80 (el barril) y eso explota", resumió.

El ejecutivo confirmó además que YPF ya tiene definida la fecha para avanzar con el FID -decisión final de inversión- de Argentina LNG, aunque durante la entrevista no precisó públicamente el día. Lo más probable es que se firme y anuncie en la Gastech 2026 en Bangkok, Tailandia, entre el 14 y el 17 de septiembre próximos.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expondrá en la Conferencia Estratégica de Gastech 2026, la cumbre energética mundial del gas.

Una nueva infraestructura para separar, transportar y exportar los hidrocarburos

Marín detalló además cómo está siendo diseñada la infraestructura asociada al crecimiento de Vaca Muerta. YPF ya licitó la planta de procesamiento y los contratos de construcción asociados al sistema de transporte.

El esquema contempla separar en origen los distintos componentes del gas producido: líquidos no estabilizados y gas húmedo. El gas será transportado mediante el sistema gasífero, mientras que los líquidos serán enviados a través de un poliducto que, en términos prácticos, tendrá una fuerte orientación al transporte de hidrocarburos líquidos.

La escala de la planta de separación será particularmente significativa. "Es cuatro veces más grande que la planta más grande que hoy hay en Argentina", explicó Marín.

La inversión estimada para esa instalación parte de u$s3.000 millones sin expansión y podría llegar a entre u$s4.000 millones y u$s4.500 millones con ampliaciones. A eso se suman unos u$s4.000 millones entre poliductos y gasoductos, alrededor de u$s9.000 millones para otra planta y unos u$s6.000 millones para dos barcos.

El conjunto configura una cartera de infraestructura de una magnitud inédita para acompañar la transformación de Vaca Muerta en una plataforma exportadora de escala global. Por eso, la compañía también presentó bajo el RIGI el proyecto LLL Oil, que contempla inversiones por u$s25.000 millones durante 15 años, más de 1.150 pozos y una producción objetivo cercana a 240.000 barriles diarios hacia 2032.

Vaca Muerta Oil Sur y el salto del petróleo argentino

El otro gran componente de la estrategia es la evacuación de petróleo. El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) aparece como una infraestructura clave para que el crecimiento de la producción no quede limitado por la capacidad de transporte.

Según los datos del balance, las obras ya presentan un avance cercano al 80%, con una participación de YPF del 30%. La primera exportación está prevista para comienzos de 2027, con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios, que podría ampliarse hasta 550.000 barriles diarios durante la segunda mitad del año.

Ese crecimiento potencial explica por qué Marín insistió en la necesidad de que la cadena de proveedores se prepare ahora. "Para correr a esa velocidad, la cadena de valor, todas las empresas están acá, tienen que correr bastante", señaló.

El balance récord y el verdadero desafío para YPF

El resultado presentado por YPF refuerza el punto de partida financiero para esta nueva etapa. Además de la ganancia de u$s1.205 millones, el negocio de Exploración y Producción generó un EBITDA ajustado de u$s1.725 millones, 50% más que en el trimestre anterior.

El precio promedio realizado del petróleo llegó a u$s91,1 por barril, 53% por encima del segundo trimestre de 2025, una mejora que tuvo un impacto directo debido a que YPF no mantiene coberturas sobre su producción.

En el downstream, el procesamiento de crudo alcanzó un récord de 350.800 barriles diarios, con una utilización de refinerías del 104%, y la compañía atravesó nuevamente el trimestre sin necesidad de importar nafta ni gasoil.

La situación financiera también mejoró: la deuda neta bajó u$s771 millones, hasta u$s7.654 millones, mientras que el apalancamiento cayó a 1,09 veces, su menor nivel en once años. La caja y las inversiones de corto plazo alcanzaron u$s2.474 millones y el flujo de caja libre fue positivo en u$s824 millones. Sin embargo, existe un elemento que debe ser separado del discurso de eficiencia: el impacto de los precios sobre los resultados.

YPF

Marín puso el acento en que el salto de rentabilidad no obedeció exclusivamente a los precios. Pero el balance muestra que el contexto internacional fue favorable para la petrolera. Y hay otro dato particularmente relevante en el mercado local: en un año YPF está vendiendo los combustibles 50% más caros en dólares. El precio pasó de u$s641 por metro cúbico en el segundo trimestre de 2025 a u$s920 en igual período de 2026, según el balance presentado. En el Club Hípico, el CEO aseguró que el histórico balance fue por mejora productiva, no por precios.

En el trimestre, además, el precio neto promedio de los combustibles en dólares aumentó 28%, hasta esos u$s920 por metro cúbico, todavía por debajo de la paridad de importación de u$s1.015. Por eso, el récord de resultados combina varios factores: mayor precio internacional del crudo, crecimiento del shale, transformación del portfolio, incremento de la productividad, mejora del downstream y reducción de costos.

Tecnología, datos e inteligencia artificial para bajar costos

La transformación que plantea Marín también tiene una fuerte dimensión tecnológica. El ejecutivo puso como ejemplo la reducción de los llamados "quiebres" en las estaciones de servicio, es decir, situaciones en las que una estación se queda sin combustible.

Cuando llegó a YPF, señaló, había alrededor de 235 quiebres diarios. Luego de cambios tecnológicos y de procesos, esa cifra bajó a 70 y posteriormente a entre cero y cinco por día. "Los mismos camiones, la misma gente, lo mismo todo", enfatizó para graficar que el salto provino de una transformación en la gestión y no de una ampliación proporcional de los recursos.

La compañía también trabaja sobre la digitalización de procesos internos. Marín destacó que YPF pasó de tardar unos 45 días en cerrar un balance trimestral a hacerlo actualmente en siete días hábiles, con el objetivo de llegar a cinco días en diciembre.

En paralelo, la empresa procesa alrededor de 3.000 millones de datos por día y considera que la disponibilidad de especialistas en análisis de datos será cada vez más estratégica. "En Argentina nos faltan gente de data analytics. Esos pibes se van a llenar de guita, no son commodity hoy", afirmó.

También avanzan proyectos de inteligencia artificial para transformar la gestión de compras y supply chain, con desarrollos realizados junto con Globant.

La idea es construir un sistema capaz de comparar automáticamente necesidades, proveedores y precios para lograr un proceso de compras mucho más eficiente.

"Si no nos alineamos, es un error generacional"

Marín cerró su exposición con un mensaje que excedió a YPF. El objetivo, sostuvo, no es que la petrolera crezca de manera aislada, sino que toda la industria pueda aprovechar el desarrollo de Vaca Muerta. "Si no tenemos la ayuda de ustedes, no logramos el objetivo país", les dijo directamente a los empresarios.

En su visión, la industria atraviesa una oportunidad que no puede desaprovecharse: YPF, Vista, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa Energía, Continental y el resto de los operadores forman parte de una misma transformación."Si no somos todos nosotros, si no nos alineamos entre todos, es un error generacional no poder lograr el objetivo de país", afirmó.

La definición resume el desafío que Marín trasladó al auditorio: YPF puede liderar el crecimiento, pero no puede ejecutarlo sola. El salto productivo previsto para Vaca Muerta, la expansión de la infraestructura de transporte, los proyectos de GNL y el aumento de las exportaciones demandarán una cadena de valor con mayor capacidad, tecnología y, sobre todo, nuevos incentivos para compartir las ganancias de productividad.

El balance récord le da a YPF una plataforma financiera mucho más sólida. Pero la apuesta que planteó Marín para los próximos años es considerablemente mayor: convertir esa mejora de resultados en una expansión de escala, reducir costos, multiplicar la producción y construir la infraestructura necesaria para que la Argentina pase de exportar hidrocarburos a convertirse en una plataforma energética de alcance global.

Las principales definiciones de Horacio Marín ante los empresarios de hidrocarburos