Eni sobre el RIGI para Argentina LNG: "Es un hito importante hacia la Decisión Final de Inversión"

El proyecto de YPF, Eni y XRG presentó su solicitud para ingresar al RIGI. La italiana aseguró que la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto está prevista para finales de 2026.

Horacio Marin, presidente y CEO de YPF, y el italiano Claudio Descalzi, CEO de Eni, firmaron un acuerdo por la exportación de GNL de Vaca Muerta.

Argentina LNG , el megaproyecto de gas natural licuado impulsado por YPF, Eni y XRG , presentó formalmente la solicitud para adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) , un paso que las compañías consideran determinante para avanzar hacia la decisión final de inversión (FID), prevista para fines de 2026.

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La iniciativa busca desarrollar una cadena integrada de GNL a partir de los recursos de Vaca Muerta , desde la producción de gas hasta su transporte, procesamiento y licuefacción para exportación desde la costa de la provincia de Río Negro .

En un comunicado de prensa oficial recibido por Energy Report , la italiana Eni destacó la importancia del avance y sostuvo: "La presentación de la solicitud RIGI representa un hito importante hacia la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto, prevista para finales de 2026" .

La petrolera italiana remarcó además que el proyecto combina las capacidades de las tres compañías para aprovechar los recursos de Vaca Muerta y construir una plataforma de exportación de GNL destinada a los mercados internacionales.

La iniciativa contempla una inversión total estimada en u$s51.000 millones , lo que la convierte, hasta el momento, en el proyecto de mayor magnitud presentado al RIGI. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF , afirmó que la adhesión al Régimen "es un paso fundamental" para avanzar con un proyecto que, según consideró, abrirá "una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía". "Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”, dijo.

El objetivo es desarrollar una cadena de valor integrada que incluya producción de gas en Vaca Muerta, infraestructura de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural (FLNG).

Según el comunicado de Eni, las dos unidades tendrán una capacidad de licuefacción combinada de 12 millones de toneladas por año (MTPA) y estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Gobierno de Río Negro

La compañía italiana describió el alcance de la iniciativa: "El proyecto tiene como objetivo desarrollar una cadena de valor integrada de GNL, desde la producción de gas en la fase inicial hasta la infraestructura de exportación, incluyendo instalaciones de transporte y procesamiento de gas, y dos unidades flotantes de gas natural licuado (FLNG) con una capacidad de licuefacción combinada de 12 millones de toneladas por año (MTPA), que se ubicarán en la costa de la provincia de Río Negro".

Desde YPF también señalaron que la propuesta busca "transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales".

El RIGI como paso previo a la decisión de inversión

La presentación de la solicitud no implica todavía la aprobación del régimen para el proyecto, pero constituye uno de los pasos centrales para avanzar hacia la FID.

En este sentido, Eni fue contundente al definir el significado de la presentación: "La presentación de la solicitud RIGI representa un hito importante hacia la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto, prevista para finales de 2026".

El proyecto Argentina LNG busca apoyarse en el marco de incentivos para otorgar previsibilidad a una inversión de largo plazo y de escala internacional, particularmente en materia fiscal, aduanera, cambiaria y jurídica.

YPF calificó la adhesión al RIGI como "un hito clave para el desarrollo de Argentina LNG", al considerar que el régimen permitirá contar con "estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo".

La petrolera argentina también sostuvo que esas condiciones son "esenciales" para atraer inversión y financiamiento internacional de largo plazo.

Dos FLNG y exportaciones por u$s10.000 millones anuales

El proyecto prevé poner en funcionamiento las dos unidades flotantes de licuefacción en 2031. De acuerdo con las estimaciones difundidas por YPF, Argentina LNG podría generar exportaciones cercanas a u$s10.000 millones anuales durante 20 años, con un impacto significativo sobre la balanza comercial y el ingreso de divisas.

La estructura de inversión contempla desembolsos tanto en el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta como en la infraestructura necesaria para llevar el gas hasta las unidades de licuefacción.

En una primera etapa, se prevén unos u$s5.000 millones destinados al desarrollo upstream, incluyendo exploración y perforación de pozos necesarios para alcanzar el nivel de producción requerido para abastecer las dos unidades FLNG a plena capacidad.

A su vez, durante los próximos cinco años se proyectan inversiones por aproximadamente u$s29.000 millones vinculadas con la puesta en operación de las unidades flotantes.

De ese monto, alrededor de u$s24.000 millones estarán destinados al desarrollo de infraestructura estratégica, incluyendo complejos industriales, ductos dedicados, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.

El financiamiento y los contratos internacionales

Uno de los componentes centrales de la estructura financiera será el Project Finance, mediante el cual una parte sustancial de la inversión de la etapa de construcción será financiada con participación de los mercados internacionales. Según YPF, el esquema estará respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores internacionales con calificación investment grade.

La estrategia apunta a vincular la capacidad productiva de Vaca Muerta con contratos de venta de GNL en mercados internacionales, un aspecto clave para respaldar el financiamiento de una infraestructura de esta magnitud.

En el comunicado, Eni destacó precisamente el potencial internacional de la iniciativa y señaló: "El proyecto Argentina LNG combina las capacidades complementarias de YPF, Eni y XRG para aprovechar los recursos de gas de clase mundial de Vaca Muerta y contribuir al desarrollo de una plataforma de exportación de GNL competitiva capaz de abastecer los mercados internacionales".

Argentina LNG y el impacto sobre el empleo

Además del impacto sobre las exportaciones y la infraestructura energética, el proyecto prevé una importante demanda de trabajadores y proveedores durante su construcción.

Las estimaciones de YPF contemplan la generación de unos 20.000 puestos de trabajo anuales durante el período de construcción previsto entre 2026 y 2030, considerando empleos directos, indirectos e inducidos.

El mayor nivel de actividad se alcanzaría durante el tercer año, cuando el proyecto podría generar picos de hasta 40.000 trabajadores.

Una vez finalizada la construcción y durante la etapa operativa, se estima que Argentina LNG sostendrá alrededor de 8.000 puestos de trabajo anuales durante toda su vida útil.

La iniciativa también prevé una participación relevante de proveedores nacionales. YPF calcula contrataciones por aproximadamente u$s15.000 millones en bienes y servicios a lo largo de la cadena de desarrollo del proyecto.

Vaca Muerta, GNL y una nueva etapa exportadora

La presentación ante el RIGI representa un nuevo avance para una estrategia que busca convertir a Vaca Muerta no solo en una fuente de abastecimiento del mercado interno sino también en una plataforma de exportación de gas y GNL a gran escala.

Para Eni, el proyecto tiene además una dimensión estratégica para la inserción internacional de la Argentina.

La compañía italiana sostuvo que la iniciativa permitirá "aprovechar los recursos de gas de clase mundial de Vaca Muerta" y contribuir al desarrollo de una plataforma exportadora competitiva.

El próximo hito será la evaluación y eventual aprobación de la solicitud de adhesión al RIGI. A partir de allí, las compañías deberán avanzar en la estructuración definitiva del proyecto, los contratos y el financiamiento con el objetivo de llegar a la Decisión Final de Inversión hacia fines de 2026.

Si ese calendario se cumple, Argentina LNG ingresará en una nueva fase de desarrollo, con la mirada puesta en comenzar a producir GNL desde 2031 y posicionar al país como un nuevo proveedor relevante en el mercado internacional del gas.