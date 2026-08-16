ANSES paga un extra de $57.000 a madres: quiénes lo cobran y calendario de cobro en agosto

Quiénes acceden, cuánto reciben por hijo y cuándo se acredita por hijo según el DNI la actualización del complemento de Leche.

El Complemento Leche se deposita junto con la AUH y alcanza a familias con niños pequeños y personas embarazadas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en agosto un refuerzo destinado a acompañar a las familias con niños pequeños y a personas embarazadas que forman parte de determinados programas sociales.

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El Complemento Leche del Plan 1000 Días se actualizó este mes y alcanza los $56.897 por hijo. El importe se suma a otras prestaciones que pueden recibir las titulares que cumplen con las condiciones establecidas.

El pago se realiza de manera automática y sigue el mismo cronograma que la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Por eso, conocer quiénes tienen derecho al adicional y la fecha asignada según la terminación del DNI permite saber cuándo estará disponible.

El adicional forma parte del Plan 1000 Días , un beneficio destinado a brindar apoyo durante el embarazo y los primeros años de vida.

Titulares de la AUH por hijos de hasta 3 años.

por hijos de hasta 3 años. Personas que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El monto se determina por cada hijo alcanzado por la prestación. En agosto, el valor actualizado llega a $56.897 mensuales.

La acreditación no requiere que la persona realice un trámite específico para solicitar el dinero. El pago se incorpora cuando se cumplen las condiciones correspondientes y se deposita junto con la prestación principal.

AUH y Complemento Leche: cuánto cobro en mano en agosto

El aumento del 1,89% aplicado en agosto también modificó el valor de la AUH. El monto bruto quedó en $150.861,93 por cada menor. Sin embargo, ANSES abona mensualmente el 80% de la asignación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por cada hijo, el depósito mensual de la AUH alcanza los $120.689,54. A ese importe puede sumarse el Complemento Leche de $56.897, siempre que corresponda. De esta manera, una titular que reúna las condiciones para recibir ambos conceptos puede percibir en agosto $177.586,54 por hijo, sin contar otros beneficios que eventualmente le correspondan.

El monto retenido de la AUH, equivalente a $30.172,39, no se pierde. Su posterior cobro queda sujeto a la presentación de la documentación requerida mediante la Libreta AUH.

Calendario de pagos de ANSES en agosto: fechas por terminación de DNI

El Complemento Leche se acredita en la misma fecha asignada para el cobro de la AUH. El cronograma de agosto queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminado en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminado en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminado en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminado en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminado en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminado en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminado en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminado en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Quienes quieran verificar su liquidación pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar los conceptos acreditados y la fecha correspondiente.