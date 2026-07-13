En plena tensión con Adolfo Rodríguez Saá en San Luis, Claudio Poggi visita Casa Rosada + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá este lunes al puntano. El encuentro se da en medio de la ruptura política entre Poggi y el exgobernador, que ya anticipó su intención de competir en 2027, y mientras Nación busca consolidar acuerdos con mandatarios provinciales.

Diego Santilli recibe este lunes a Claudio Poggi.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá este lunes a las 11 en Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi. La reunión se producirá en un momento de creciente tensión dentro del mapa político puntano, marcado por la ruptura definitiva entre el mandatario provincial y el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, quien ya comenzó a preparar su regreso a la escena electoral.

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En Balcarce 50 siguen de cerca la evolución del escenario en San Luis. Poggi aparece como uno de los gobernadores con los que la administración de Javier Milei mantiene un canal de diálogo fluido y que, pese a no integrar formalmente La Libertad Avanza, ha evitado confrontar con el Gobierno nacional y acompañó distintas iniciativas oficiales. Ese vínculo alimenta las especulaciones sobre un eventual entendimiento electoral de cara a los próximos comicios.

La visita se produce mientras Adolfo Rodríguez Saá acelera su reaparición política. El ex mandatario provincial confirmó en los últimos días que buscará competir en 2027 si consigue conformar un espacio propio, después de que quedara definitivamente sepultada la alianza que había construido con Poggi para derrotar a Alberto Rodríguez Saá en las elecciones provinciales de 2023.

View this post on Instagram Se agudiza la interna puntana La fractura entre ambos quedó expuesta públicamente en mayo, cuando Rodríguez Saá publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que acudiría a la Villa de la Quebrada para pedir "que se aumenten los sueldos" en la provincia. En el entorno del gobernador interpretaron aquella publicación como una crítica directa a la administración provincial y el punto de no retorno de una relación que ya venía deteriorándose.

Poco después, Poggi avanzó con una profunda reestructuración de su gabinete. Eliminó áreas vinculadas al adolfismo, desplazó funcionarios identificados con el exgobernador y reconfiguró el organigrama provincial. En el oficialismo puntano sostienen que el objetivo político del gobernador es impedir el regreso al poder tanto de Adolfo como de Alberto Rodríguez Saá.

Otros tiempos. Claudio Poggi junto a Adolfo Rodríguez Saá. Mientras tanto, el exgobernador inició una recorrida por distintos barrios y localidades de San Luis con el objetivo de reconstruir su estructura política. En cada encuentro combina la liturgia peronista con un discurso centrado en reivindicar las gestiones que encabezó durante décadas y promete recuperar los años de mayor expansión de la provincia. En el entorno de Poggi, sin embargo, relativizan el impacto de esa estrategia y consideran que el peso electoral de Rodríguez Saá ya no es el de otros tiempos. En ese contexto, la reunión en Casa Rosada también envía una señal hacia el tablero político provincial. El Gobierno nacional mantiene una estrategia de fortalecer el vínculo con gobernadores dialoguistas mientras negocia apoyo para los proyectos que pretende impulsar en el Congreso durante el segundo semestre. San Luis aparece entre las provincias donde esa construcción podría derivar, más adelante, en un entendimiento electoral.