Presupuesto 2027: críticas de la oposición al plan de Javier Milei en una nueva pulseada por el gasto público

Los bloques opositores cuestionaron los lineamientos iniciales de la Ley de leyes. Anticiparon una discusión marcada por el impacto del recorte presupuestario en áreas clave.

Los bloques opositores comenzaron a marcar diferencias con la hoja de ruta económica del Gobierno para 2027 y apuntaron contra el impacto del ajuste en áreas sensibles.

El Gobierno abrió formalmente el debate por el Presupuesto 2027 con un adelanto que ratifica los principales pilares de la gestión económica: equilibrio fiscal, reducción de impuestos y continuidad del programa para eliminar la inflación . Pero el documento ya generó las primeras críticas opositoras, que apuntan contra la falta de precisiones, el esquema de prioridades y el impacto del ajuste sobre áreas sensibles.

En el Congreso comenzaron a aparecer reparos de distintos bloques, que cuestionan que el Ejecutivo busque fijar las líneas generales de las cuentas públicas para un año electoral sin abrir todavía una discusión política más amplia sobre el destino del gasto, la obra pública y los recursos destinados a provincias y sectores sociales.

Desde sectores opositores advierten que el adelanto presupuestario funciona como una ratificación del rumbo económico de Javier Milei, pero reclaman conocer con mayor detalle las variables centrales del programa y cuáles serán las partidas que quedarán condicionadas por la meta de superávit fiscal.

El documento enviado por el Gobierno, firmado por el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, plantea como objetivos mantener las cuentas públicas equilibradas, profundizar la baja de impuestos y sostener una menor inflación, aunque deja para la presentación del proyecto definitivo el detalle de los números finos.

En la oposición anticipan que la discusión del Presupuesto 2027 estará atravesada por el escenario electoral y cuestionan que el Gobierno pretenda convertir el equilibrio fiscal en el eje excluyente del debate.

Uno de los principales reclamos apunta a la ausencia de definiciones sobre áreas como educación, salud, infraestructura y transferencias a las provincias. Para algunos legisladores opositores, el esquema oficial mantiene una lógica de reducción del gasto sin contemplar el impacto sobre servicios públicos y economías regionales.

También generan cuestionamientos las proyecciones económicas sobre las que se construirá la hoja de ruta del próximo año. Diputados y senadores opositores plantean que será necesario revisar las estimaciones oficiales y discutir si los objetivos fiscales son compatibles con una recuperación sostenida de la actividad.

Rechazo al Presupuesto 2027

Las primeras críticas llegaron desde Innovación Federal, uno de los bloques que habitualmente acompaña al oficialismo en la Cámara de Diputados y que responde a los gobernadores de Salta y Misiones. Desde ese espacio cuestionaron que el adelanto del Presupuesto presenta lineamientos generales sin el nivel de detalle que exige el debate parlamentario y advirtieron que el ajuste proyectado recaería principalmente sobre las transferencias a las provincias, la obra pública y las partidas destinadas a salud, educación y ciencia.

Además, señalaron que el desfasaje entre las metas previstas en el Presupuesto 2026 y la evolución de la economía genera dudas sobre la consistencia de las nuevas proyecciones oficiales.

Bloque de Unión por la Patria cuestionó el proyecto del oficialismo. Mariano Fuchila

El peronismo cuestionó las proyecciones oficiales

Desde Unión por la Patria también expresaron reparos al documento presentado por el Ejecutivo. El diputado Itaí Hagman sostuvo que las proyecciones económicas "están completamente desancladas de la realidad" y cuestionó que el Gobierno proyecte un crecimiento impulsado por la inversión cuando, según indicó, los indicadores muestran una caída de la inversión pública y privada, además de un retroceso en la inversión extranjera directa.

El legislador también señaló que las previsiones sobre el mercado laboral contrastan con el aumento del desempleo y la reducción del empleo registrado observados durante los primeros meses del año.

En la misma línea, el senador Fernando Salino cuestionó las estimaciones oficiales sobre inflación y afirmó que las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2026 quedaron ampliamente superadas por la evolución real de los precios. Además, sostuvo que la estabilidad fiscal se sostiene mediante recortes en partidas destinadas a provincias, universidades y otros sectores del Estado.

El Gobierno prepara una nueva negociación parlamentaria

La Casa Rosada busca llegar al debate parlamentario con una señal política clara: sostener el superávit fiscal como condición central de la gestión. Sin embargo, el antecedente de las discusiones presupuestarias anteriores anticipa una negociación compleja con bloques opositores y sectores dialoguistas.

El Presupuesto 2027 será además una prueba de fuerza para el oficialismo en un Congreso donde deberá conseguir apoyos para transformar sus lineamientos económicos en una ley aprobada.

Mientras el Gobierno promete profundizar su agenda financiera, la oposición ya prepara una discusión centrada en los costos del ajuste y en el rol del Estado durante el próximo año electoral.