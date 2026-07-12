Diputados pidieron informes al Gobierno por el paso del buque de guerra británico HMS Medway que cruzó aguas argentinas sin aviso

Legisladores del Peronismo Federal presentaron un pedido de informes para que Cancillería, Defensa y la Armada detallen si conocían el desplazamiento del patrullero británico y si habrá un reclamo diplomático ante el Reino Unido.

El paso del buque militar HMS Medway , perteneciente a la Royal Navy del Reino Unido , por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina, continúa generando repercusiones políticas. Un grupo de diputados del Peronismo Federal presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el gobierno de Javier Milei explique qué actuaciones realizó frente al tránsito de la embarcación que había zarpado desde las Islas Malvinas y navegó rumbo al Estrecho de Magallanes.

La iniciativa, encabezada por Guillermo Michel y acompañada por los diputados Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz , solicita que el Gobierno informe si tuvo conocimiento previo del desplazamiento de la embarcación y qué medidas adoptó una vez detectado el episodio.

El pedido se produce días después de que trascendiera que el HMS Medway ingresó en aguas bajo jurisdicción argentina sin una comunicación previa por parte del Reino Unido, situación que volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de confianza militar establecidos entre ambos países tras la Guerra de Malvinas.

En el proyecto, los legisladores solicitaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina respondan cinco puntos centrales:

Según confirmaron fuentes oficiales, la Armada Argentina detectó el desplazamiento del HMS Medway mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes. El episodio generó preocupación porque, de acuerdo con la información conocida, no se habría realizado la comunicación previa prevista en los mecanismos de intercambio establecidos por el Acuerdo Madrid II , firmado en 1990 para reducir riesgos de incidentes militares entre ambos países.

Tras detectar el movimiento del patrullero, la Cancillería analizó la posibilidad de presentar una protesta diplomática por el incumplimiento de esos procedimientos, aunque hasta el momento no trascendió una posición oficial definitiva.

"Es una provocación"

Al fundamentar el pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que "lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".

En el texto presentado, los diputados afirman que la presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina "constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".

Michel también advirtió que la situación "interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur", al considerar que la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Por último, el legislador sostuvo que "frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional", al tiempo que cuestionó la política del Gobierno respecto de la defensa del territorio marítimo, la presencia en la Antártida y la protección de los recursos estratégicos del país.