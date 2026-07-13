Edgardo Kueider espera el veredicto en Paraguay: hoy podría conocerse su sentencia

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción inició la audiencia final del juicio contra el exsenador y su secretaria, Iara Guinsel. La Fiscalía pidió una pena de dos años y medio de prisión por intentar ingresar a Paraguay más de u$s200.000 sin declarar.

Edgardo Kueider e Iara Guinsel enfrentan en Paraguay un juicio por presunto contrabando en grado de tentativa tras ser detenidos con más de u$s200.000 sin declarar.

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción inició este lunes la audiencia en la que podría dictar sentencia contra el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, acusados de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar a Paraguay más de u$s200.000 sin declarar.

La audiencia comenzó a las 9.30 y, una vez concluidos los alegatos, las juezas Elsa García y Adriana Planás, junto con el juez Matías Garcete Piris, pasarán a deliberar antes de dar a conocer el veredicto.

La causa se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en el paso fronterizo entre Foz do Iguaçu, en Brasil, y Ciudad del Este, en Paraguay. Según la acusación, ambos viajaban en una camioneta Chevrolet Trailblazer con una importante suma de dinero en efectivo que no había sido declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas.

El Ministerio Público paraguayo sostuvo que los hechos configuran el delito de contrabando en grado de tentativa y solicitó para ambos una condena de dos años y medio de prisión, la pena máxima prevista para esa figura.

Además del proceso en Paraguay, el exsenador está procesado en la Argentina por lavado de activos y afronta causas por presunto enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la defensa, encabezada por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, argumentó que el dinero en efectivo no puede ser considerado una mercancía y que, por lo tanto, no se configura el delito de contrabando.

Durante los alegatos finales, Kueider aseguró que ni él ni Guinsel cometieron delito alguno y sostuvo que esa situación quedará demostrada tanto en este proceso como en las restantes causas judiciales que enfrentan en Paraguay y en la Argentina. Ninguno de los dos declaró durante las audiencias del juicio.

Las causas que Kueider enfrenta en la Argentina

Kueider y Guinsel permanecen bajo prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio, período que será computado en caso de que el tribunal dicte una condena firme.

En paralelo, ambos fueron procesados en la Argentina por presunto lavado de activos en una investigación vinculada con la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

Además, el exsenador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, uno radicado en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.

En ese marco, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya fue aprobado por las autoridades paraguayas y cuya resolución definitiva permanece pendiente de una definición sobre la competencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A su vez, la Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, por lo que Kueider podría quedar detenido de manera inmediata si regresa a la Argentina.